Suhtautuminen raitiotiehen on hyvin jakaantunutta. Jopa valtuustoryhmien sisällä ollaan asiasta vahvastikin erimielisiä. Se on sikäli ymmärrettävää, että hanke on todella kallis, ja kaupungilla ei hirmuisia määriä ylimääräistä rahaa missään ole piilossa.

Hanketta vastustetaan muun muassa sähköbussien nopean kehityksen perusteella, eikä ihan turhaan. Ne ovat melko äänettömiä, eivät puhalla savua katuilmaan ja kapasiteetti on sama, kuin dieselbusseilla.

Raitiotien huonoin puoli on sen reittisidonnaisuus, eli poikkeusreittiä ei voida toteuttaa kovinkaan helposti, kun busseille se onnistuu sopivien katujen kautta.

Turun tapauksessa saattaa olla viisainta keskittyä busseihin. Niiden kohdalla on helpompi myös toteuttaa operaattorien kilpailutus, joka etenkin kaupunkilaisille on tärkeä asia. Sillä voidaan hallita kustannustasoa hyvin tehokkaasti ja samalla vaatia laatukriteereiden täyttymistä.

Raideliikenneoperaattoreita ei Suomessa kovin paljon ole, mutta ei kai se sen kummempi ongelma ole, kuin bussienkaan kohdalla. Ruotsalainen Nobina toi Turkuun ja seudulle yli 40 sähköbussia ja kaikki ovat hyvin tyytyväisiä, kaiketi.

Ratkaisu ratikan ja sähköbussien välillä tulee olemaan poliittinen ja käytännön merkitykset jäävät taka-alalle.

Raitiotietä markkinoidaan monin hatarahkoinkin perustein vedoten sen tuomiin taloudellisiin etuihin radanvarren kiinteistöjen omistajille. Ainoa alue, jossa sen hyödyt ovat selvimmin nähtävissä, olisi Kupittaan kampusalue, mutta sekin edellyttäisi enemmän kuin yhtä raideparia, sillä muuten kävelymatkat tulevat joillekin liian pitkiksi ja siirtyminen omaan kohteeseen tapahtuu muilla keinoilla kuin julkisella kyydillä.

Kaikissa tapauksissa on varauduttava myös pysäköintimahdollisuuksiin, koska Turun työssäkäyntialue on melko laaja ja kaikkialta ei ole mahdollista kulkea joukkoliikennevälineellä.

Riittävää palvelua tarjoavilta alueilta tulevat ehkä usein alkavatkin kulkea muulla kuin omalla ajoneuvolla aikataulujen sen salliessa. Ja onhan nykyisin huomattavissa polkupyörän ja skuuttien valtava suosio, jolla ovat omat negatiiviset puolensa.

Salosem Paavo

Nykynen tupafundeeraaja