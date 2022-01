Kari Ranta-aho antoi mielipidekirjoituksessaan (TS 4.1.) ymmärtää, että kalankasvatusta Saaristomeren vaikutusalueella voisi lisätä, eikä uusien kalalaitosten perustamisessa ole tarpeen soveltaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Hän näkee vaatimukset yva-selvityksistä ikään kuin salaliittoteoriana, jossa paha ympäristöhallinto pyrkii kiusaamaan merialueelle pyrkiviä kalankasvatusyrittäjiä vaatimalla liian perusteellisia ja läpinäkyviä, lainsäädäntöömme perustuvia prosesseja sijoituspäätösten tueksi.

Näkökulma on mielestäni outo ja Saaristomeren suojelun kannalta haitallinen.

Saaristomeren tilan parantamiseksi on ponnisteltu pitkään ja valtiovalta on eri tavoin sitoutunut auttamaan ponnistuksissa. Hallituksen viime kevään puoliväliriihessään päättämän Saaristomeren suojeluohjelman tavoitteena on Saaristomeren valuma-alueen maatalouden vesistökuormituksen vähentäminen niin, että se saadaan poistettua Itämeren pahimpien kuormittajien listalta. Myös valtioneuvoston 16.12.2021 hyväksymä merenhoitosuunnitelma edellyttää kaiken muunkin kuormituksen vähentämistä, jotta meren tila saadaan paranemaan.

Mielestäni on erikoista, lähes hölmöläisten hommaa, jos näiden linjausten mukaisesti vähennetään ruoantuotannon päästöjä Saaristomeren valuma-alueella meren suojelemiseksi, mutta samalla halutaan lisätä niitä samalle merialueelle sijoittuvalla kalankasvatuksella.

Ranta-ahon mainitsemassa Kotimaisen kalan edistämisohjelmassa, joka sinällään on kannatettava hanke, ei tosin mainita sanallakaan Saaristomerta. Myöskään kotimaisen kalan saatavuutta mielipidekirjoituksessaan puolustanut Mika Suurkaulio (TS 12.1.) ei kaivannut tuotantoa Saaristomerelle, vaikka hän muutoin toivoi sen Suomessa lisääntyvän.

Isojen kalalaitosten suuri ympäristöhaaste on siinä, että ne tuottavat satoja kiloja fosforia ja muita ravinteita mereen kesäkuukausina, jolloin luontaiset ravinnepitoisuudet meressä ovat alhaisimmillaan. Saaristomeren nykyisen kalankasvatuksen vuotuinen 18 000 kilon fosforipäästö tulee mereen valtaosin vajaan viiden kesäkuukauden aikana. Samana aikana esimerkiksi Aurajoen ja Kakolan jätevesipuhdistamon yhteinen kuormitus mereen on vain noin neljännes tästä määrästä.

Miten kalankasvatus vaikuttaa merialueen rehevöitymiseen, ja lisää muun muassa kesäisten sinileväkasvustojen lisääntymisriskiä, on vielä puutteellisesti tunnettu. Asia vaatii edelleen huolellista esiselvittelyä, lisää tutkimustakin. Uusia laitoksia perustamalla ja kokeilemalla sitä ei pidä ainakaan Saaristomeren vaikutusalueella tehdä.

Kesäisten kuormituslukujen valossa kalankasvatuksen lopettaminen sisä- ja välisaaristossa ja siirtäminen avomerelle tai kiertovesilaitoksiin saattaisi olla kustannustehokkain ja nopein ratkaisu Saaristomeren tilan parantamiseen. Tämä mahdollisuus tulisi huolellisesti tutkia muun muassa kalalaitosten sijoitusohjausta päivitettäessä.

Yva-prosessi on olemassa sitä varten, että päätöksenteossa Saaristomerellä ja muualla voidaan mahdollisimman laaja-alaisesti ja demokraattisesti yhdistää eri asiantuntijoiden osaaminen, ja arvioida sen perusteella hankkeiden vaikutuksia suunnitellun toiminnan koko elinkaaren ajalta.

Jollei valtion ympäristöviranomainen tällaista vaatisi isojen kalankasvatushankkeiden yhteydessä, sitä pitäisi moittia velvollisuuksiensa laiminlyönnistä.

Mikko Jokinen

Turku