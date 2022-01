Aluevaalien ennakkoäänestys on lähtenyt käyntiin. Poliittisen journalismin grand old man Unto Hämäläinen ehti jo netissä päivitellä, että voiko ihmisellä olla epäkiitollisempaa hommaa kuin olla ehdokkaana meneillään olevissa vaaleissa.

Hämäläinen on epäilemättä jäljillä. Ainakaan itse en ole minkään muun kansanvaltaisen tapahtuman edellä tavannut niin epätietoisia kansalaisia kuin tällä kertaa. Ihmiset eivät oikein tiedä, mitä äänestys koskee ja millainen päätösvalta valituilla henkilöillä luottamustoimissa tulee olemaan.

Sote-uudistusta on yritetty tehdä eri sorttisten hallitusten toimesta, siinä kuitenkaan onnistumatta. Kunnianhimoisin oli Juha Sipilän maakuntauudistus, joka soten lisäksi olisi kansanvaltaistanut valtion maakunnissa olevan hallinnon.

Sipilän uudistus kaatui lopullisesti aivan liian kunnianhimoiseksi suunniteltuun valinnanvapausmalliin, jossa maakunnan omistamat sote-keskukset olisivat kilpailleet yksityisten kanssa ja asiakas olisi maksanut yksityisessä ja julkisessa hoidossa vain saman summan, eli käytännössä ei juuri mitään. Järjestelmä olisi käytännössä ajanut nurin julkiset toimijat, koska ainakaan oman arvioni mukaan ne eivät olisi yksityisille pärjänneet.

Maan nykyinen hallitus kopioi jokseenkin sanatarkasti Sipilän soten, kuitenkin niin muutettuna, että yksityinen sektori sysättiin syrjään ja palvelut tarjotaan julkisina. Ja nyt ollaan perustamassa vaalien kautta hyvinvointialueita, joille siirtyvät kuntien ja sairaanhoitopiirien sote-tehtävät ja pelastuslaitokset.

Varsinais-Suomessa uuden organisaation palvelukseen tulee yli 20 000 työntekijää ja sen budjetti hipoo kahta miljardia. Uuden mammuttiorganisaation johtaminen ja järjestäminen tulee vaatimaan sekä virkamiehiltä että valituilta luottamushenkilöiltä suurta viisautta.

Itse olenvastustanut käyttöön otettavaa hyvinvointimallia, koska se erottaa kunnat täysin sosiaali- ja terveystoimesta. Vuonna 2023 ei ihmisten kannata enää valittaa palveluista kuntien johtajille tai valtuutetuille, koska heillä ei ole mitään tekemistä soten kanssa.

Sote-ratkaisulla on ollut kiire, mutta silti on anteeksiantamatonta, että yksikään hallitus ei ole kyennyt hahmottamaan itselleen kokonaiskuvaa siitä, kuinka alueellinen hallinto tulisi järjestää.

Suomalaisen järjestelmän peruspiirre on ollut kuntakeskeisyys. Nyt tämä peruspilari on kaadettu, tai ainakin sitä on horjutettu vakavasti. Hyvinvointiuudistuksen myötä kuntien veroprosentteja tullaan alentamaan todennäköisesti 12,39 prosenttiyksikköä. Se on tulonsiirto hyvinvointialueille, jotka valtio rahoittaa. Kuntien tulot puolittuvat, mutta velat jäävät niille kokonaisuudessaan. Pahimmin uudistus tulee iskemään Suomen dynaamisimpiin ja suurimpiin kuntiin.

Pakko on kysyä, onko järjestelmä tältä osin mietitty loppuun saakka?

Hyvinvointialueiden synty merkitsee myös kilpailutilannetta maakunnissa. Aivan selvää on, että uudet ja vanhat organisaatiot rupeavat ottamaan mittaa toisistaan. Aletaan vääntää kättä siitä, kuka on kukkulan kuningas.

Valtion alueelliset organisaatiot suorastaan vapisivat Juha Sipilän maakuntahankkeen ollessa vireillä. Uudistus olisi tarkoittanut, että valtion viranomaisia ei olisikaan enää ohjattu Helsingin ministeriöstä käsin, vaan vaaleilla valittujen maakuntavaltuustojen toimesta. Ministeriöiden virkamiesjohto pelästyi hankkeesta niin perusteellisesti, että koko kuluvan vaalikauden on ollut menossa projekti, joka siirtää valtion aluetoimijat yhä tiiviimmin ministeriöiden siipien suojaan. Luulen, ettei moni kansanedustaja, ehkä ei edes ministeri, ole tätä holhoushanketta rekisteröinyt.

Hyvinvointialueet syntyvät ja aloittavat toimintansa, mutta viimeistään seuraavan hallituksen tulee kyetä ilmaisemaan, millainen hallinto alueille rakennetaan.

Vahvistetaanko hyvinvointialueita uusilla tehtävillä? Jatketaanko kuntien rapauttamista, vai palautetaanko niiden kunnia? Onko Suomessa yksi aluehallintovirasto, vai mennäänkö aluemallilla? Hajotetaanko Ely-keskukset ja liitetäänkö ne valtion valtakunnallisiin organisaatioihin, vai onko alueilla sanansa sanottavana elyjen toiminnan suhteen?

Ratkaistava on myös maakuntien liittojen rooli. Ainakaan niitä ei voida alueen edunvalvojana liittää organisaatioon, joka on valtionhallinnon jatke samalla tavalla kuin nyt syntyvät hyvinvointialueet. Myös monipaikkaisuudesta, siis periaatteesta, jonka mukaan virkamies voi asua itse valitsemassaan paikassa, voi tulla ongelma. Voidaanko hallintoa kutsua aluehallinnoksi, jos tehtäviä hoitavat ihmiset eivät asu alueella?

Kun puhutaan hallinnosta, se mielletään aika usein vain byrokraattien sisäsiittoiseksi laatikkoleikiksi. Tosiasia kuitenkin on, että sillä, millaisia organisaatiot ovat, kuka niitä hallitsee ja millainen päätösvalta niillä on, vaikuttaa valtavasti ihmisten tarvitsemien palveluiden laatuun ja siihen, kuinka nopeasti palvelu kyetään tarjoamaan.

Kari Häkämies

Varsinais-Suomen maakuntajohtaja