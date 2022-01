Olen asunut Liedon aseman keskustan tuntumassa tasan 31 vuotta. Olen kolmen lapsen äiti ja kahden lapsen isoäiti. Näiden vuosien varrella Pahkapuiston metsään on yritetty rakentaa perhekotia, tukiasemaa (huom! laajalle leviävät harusvaijerit) ja jälleen viime kesänä lastenkotia.

Onneksi tuolle lastenkodille löytyi läheltä korvaava paikka ja metsä säästyi. Suru ja huoli iskivät kuitenkin jälleen, kun kaavalautakunta ehdotti melkein samaan hengenvetoon metsän kaavoittamisesta rivitaloasutukselle ja Tammentuvan päiväkodin alasajon jälkeen myös omakotitonteille. Metsän molemmista päistä on siis tarkoitus haukata suuri osa pois.

Pahkapuiston metsän ympärillä on paljon vanhaa rakennuskantaa, mutta myös uudempia rakennuksia. Metsä on kaunis ja sitä on hoidettu hyvin. Kapeat polut risteilevät alueella ja loiva etelärinne on syksyisin täynnä mustikkaa. Viime syksynä tattisato oli melkoinen ja harvinainen kurttusienikin ilmestyi taas vakipaikkaansa.

Kun kesäöisin kävelee metsän läpi valkoisissa vaatteissa, saa taatusti seuraa lepakoista. Käpytikat ja harmaapäätikat koputtelevat myös ahkerasti puissa. Kevät- ja kesäaamuina metsän lintujen viserrys on suloista musiikkia korville.

Metsän kulmassa sijaitseva Tammentuvan viihtyisä päiväkoti taitaa olla Liedon kunnassa ainoa päiväkoti, joka sijaitsee metsän siimeksessä. Helteisinä kesinä puusto antaa lapsille suojaa polttavalta auringolta ja lähimaasto toimii mieluisana ja kehittävänä maaperänä tutkimusretkille ja uuden oppimiselle.

Joskus metsään ilmestyy lasten majarakennelmia, sellaisia, joita jokainen muistaa omasta lapsuudestaan. Vähän korkeammalla sijaitseva tasainen kallio näyttää kesästä toiseen toimivan kotileikkipaikkana. Sieltä lapset näkevät turvallisesti Elotielle, mutta saavat kuitenkin olla sopivasti piilossa meiltä aikuisilta. Tämäkin alue jäisi armotta suunnitellun rivitaloalueen alle.

Metsä hoitaa ihmistä syvemmin kuin mikään ihmisen itse rakentama tai luoma asia.

Viime syksynä oli ilo huomata, kun jonkun lapsen syntymäpäiväohjelma järjestettiin koronaturvallisesti kyseisessä metsässä suunnistuksen merkeissä. Puihin oli kiinnitetty pieniä ilmapalloja, joiden yhteydessä oli erilaisia tehtäviä. Kekseliäitä vanhempia!

Pahkapuiston metsä on valitettavasti ainut metsä asuinalueemme lähistöllä. Seuraavaksi lähin on pururadan maasto Aurajoen ja erittäin vilkasliikenteisen Vintalantien takana. Sinne lähteminen vaatii rutkasti enemmän aikaa ja lapset tarvitsevat ehdottomasti aikuisen seurakseen.

Pienten lasten vanhemmat ja perhepäivähoitajat lapsineen ulkoilevat ymmärrettävästi mielellään lähellä kotia. Nykyinen lähimetsä tarjoaa myös ikäihmisille ja huonojalkaisille mahdollisuuden nauttia metsän monenlaisesta annista.

Metsän ihmistä hoitavasta vaikutuksesta on tehty lukuisia tutkimuksia. Ihminen rauhoittuu metsässä, verenpaine laskee, mieli tyyntyy, syntyy ideoita, aistit avautuvat, liikkuminen hoituu huomaamatta. Metsä hoitaa ihmistä syvemmin kuin mikään ihmisen itse rakentama tai luoma asia. Ihminen kuuluu luontoon, olemme osa luomakuntaa.

Miksi siis tietoisesti tuhota niin ihmisille kuin eläimillekin arvokasta lähimetsää, sillä se ei koskaan enää palaa ennalleen? Miksi tyrmätä lähes 400 allekirjoittaneen henkilön vilpitön toive Pahkapuiston metsän kaavoittamisesta kokonaan rakentamattomaksi viheralueeksi? Voisiko kunta jopa osallistua puiden istuttamiseen tonteille, joissa puustoa ei vielä ole?

Olisiko mahdollista, että jatkossa asukkaita kuultaisiin enemmän kaavoitusasioissa? Rohkenisiko Liedon kunta olla edelläkävijä näin arvokkaassa ja ajankohtaisessa asiassa?

Kaarina Saarenpää

Lieto As.