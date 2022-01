Rokottaminen on toden totta tärkeää näinä aikoina. Mutta outoa kyllä, "rokottamista" on jo pitkään käytetty kielikuvana urheilussa ja taloudessa. Kyseisen sanan käyttö näissä yhteyksissä on järjetöntä. Jo Osmo Ikola totesi teoksessaan Nykysuomen käsikirja, että on mahdotonta kuvitella, että rokottamisella voitaisiin aiheuttaa jotakin pahaa.

Jääkiekossa vastustaja rokottaa, kun tekee maalin tilaisuuden tullen. Arvostelulajeissa tuomarit rokottavat virheestä.

Kun jokin seikka heikentää taloudellista tulosta, niin silloinkin rokotetaan. Naurettavinta on, kun tätä sanaa käytetään kuvaamaan koronan mukanaan tuomia taloudellisia vaikeuksia esimerkiksi tähän tapaan: "VIP-bisnes notkahti investointipankin mukaan 38 prosenttia jo vuonna 2019, eli ennen kuin pandemia rokotti pahoin Macaon kaikkea liiketoimintaa." (HS 1.1.). Voi hyvät ihmiset. Tajuavatko nämä kirjoittajat ollenkaan, kuinka hullulta ja koomiselta tuo kuulostaa?

Jääkiekossa voisi sanoa, että vastustaja esimerkiksi rankaisee (mikä kyllä sekin olisi ehkä hieman erikoista) tai että vastustaja käyttää tilaisuuden hyväkseen. Tuomarit verottavat tai sakottavat. Tai yksinkertaisesti vähentävät pisteitä – mutta eivät ainakaan, hyvä ihme, rokota!

Taloudessa voisi aivan hyvin puhua verottamisesta. Jokin siis verottaa tulosta. Yllä olevaan esimerkkiin sopisi vaikkapa: "Ennen kuin pandemia lamaannutti Macaon kaiken liiketoiminnan."

Ottakaa, toimittajat, opiksenne!

Timo Lahtinen

kielenkääntäjä

Turku