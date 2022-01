Muutama kommentti Turun Sanomissa julkaistuihin Henri Aitakarin (23.12.) ja Risto Boxbergin (6.1.) mielipidekirjoituksiin puoluevallasta.

Suomalaisista noin 4,5 prosenttia on jäsenenä jossain puolueessa. Tämä vähemmistö päättää maan asioista myös 95,5 prosentin enemmistön puolesta. Voi tietysti kysyä, miksi tämä enemmistö ei ole liittynyt johonkin puolueeseen. Ainakin osa heistä on ymmärtänyt, että puolueet eivät enää toimi kansanvallan kanavina hallintoon. Kansalaisilla on vain välinearvo vallan antajina, äänestäjinä.

Lähes 100 miljoonan euron puoluetuki on tarkoitettu puolueiden poliittisen toiminnan sekä tiedottamisen ja viestinnän tukemiseen. Siis propagandaan, jolla pitkään jatkuneena on onnistuttu luomaan Suomesta kuva yhtenä maailman demokraattisimmista maista. Tämä vaikeuttaa Boxbergin kaipaamaa, ihmisten korvien välissä tapahtuvaa vallankumousta.

Vallasta pidetään kiinni. Puolueet pelkäävät maakunnan itsehallinnon uhkaavan diktatuuriaan, ja ovat 104 itsenäisyyden vuoden aikana onnistuneet yli 50 kertaa torjumaan yritykset perustuslain mukaiseen hallinnon uudistukseen. Puolueet ovat torpedoineet myös lähidemokratiayritykset kaupungeissa, samoin kuin asukasdemokratian julkisin varoin rakennetuissa vuokrataloissa.

Vaikka puolueiden ulkopuolisten ryhmien ehdokasasettelu on tehty vaikeaksi, monissa kunnissa sitoutumattomien vaalimenestys on ollut merkittävää. Tämä näkyi myös vaalituloksessa Varsinais-Suomen alueella. Viime kuntavaaleissa puolueiden ulkopuolisten listojen äänimäärä kasvoi Kuntaliiton mukaan noin 30 prosenttia.

Puolueiden diktatuurin mahdollistava puoluelaki on kumottava yhteisvoimin. Sen jälkeen jokainen voi äänestää kannattamaansa puoluetta tai sitoutumatonta ryhmää.

Teuvo Nieminen

Suomen Sitoutumattomat ry:n puheenjohtaja

Valkeakoski