Korona on pitänyt meidät tiukasti otteessaan jo kaksi vuotta, mitä tulee uutisointiin. Jonkin ajan on nyt tapetilla lähipäivien aluevaalit.

Tärkeät vaalit, mutta valitettavasti monelle ne eivät välttämättä kerro mitään. Ei tunneta kaikkia asioita, mitä sosiaali- ja terveystoimet pitävät sisällään ja mikä tärkeintä, ketkä henkilöt ovat parhaita suunnittelemaan ja päättämään asioista.

Niin kuin yleensä vaaleissa, puolueiden ykkösketju ja puheenjohtajat ovat aina mediassa vahvasti esillä. Moni kansanedustaja ja ministeri on omien tehtäviensä lisäksi kunnanvaltuuston jäsen. Nyt näitä henkilöitä on ehdolla myös aluevaltuustoon.

Yksityisellä sektorilla, esimerkiksi teollisuudessa ei tällaista monitoimintaa sallita. Siitä saa kenkää heti, jos oman toimen ohella harrastaa muuta.

Kun henkilö on saanut luottamustehtävän eduskuntaan tai hallituksen ministeriksi, niin kyllä silloin pitää hoitaa juuri sitä tehtävää kunnolla. Nämä muut toimet pitäisi lailla kieltää, mutta eihän kansanedustaja omaa oksaa sahaa poikki. He niitä lakeja laativat ja jos kyseessä on oma etu, niin menevät nopeasti läpi (omat eläkeasiat).

Mitä tulee tuohon sosiaalipuoleen, niin kansalaisaloite eutanasiasta kumottiin viime vuonna. Kansa oli sitä mieltä, että se pitää saada käytäntöön, mutta ei mennyt eduskunnassa läpi.

Tässä olisi yhteiskunnallisesti huomattava kustannusten säästö, kun ihmisiä ei makaisi sairaalassa turhaan. Saisivat päättää, koska lähtevät tästä maailmasta. Päästäisiin turhista kivuista ja kärsimyksistä. Myös oleellisen hoidon tarpeessa olevat henkilöt saisivat hoitoa ja riittävän ajoissa.

Omalta kohdaltani suosittelen, että äänestäkää ehdokasta, joka varmasti pureutuu terveydenhuoltoon, on sitten kyse lapsista, aikuisista tai vanhuksista. Nyt ei tarvita politikointia vaan asiantuntemusta!

Seppo Tammi