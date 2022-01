Kelasta puhutaan ja kirjoitetaan usein kasvottomana organisaationa, jonka kieli on koukeroista ja asenne huono. Minulla on tuore kokemus, joka on aivan päinvastainen. Jopa siinä määrin, etten muista vastaavaa kohdalleni ennen sattuneen minkään muun organisaation kanssa.

Menin polvileikkaukseen toisen sairaanhoitopiirin alueelle, ystäväni kyyditsemänä, lähtö- ja paluupaikkana muu kuin kotikaupunkini. Kirjoitin asiointipalvelu OmaKelan viestipalstalle kainon kysymyksen, että täyttyykö mikään korvattavuuden kriteeri tällaisessa tapauksessa, jossa kaikki on mennyt vastoin sääntöjä.

Sain heti kännykkääni kuittauksen viestin saapumisesta, mutta parempaa oli tulossa. Seuraavana aamuna minulle soitti selkeästi puhuva käsittelijä sanoen, että edestakaisin kulkevan kirjoittelun sijasta monimutkainen asiani hoituu parhaiten puhumalla. Sain ohjeen kirjoittaa kaiken tekemiseni uudeksi viestiksi. Tämän jälkeen Kela tekisi hakemuksen puolestani.

Tein työtä käskettyä, mutta ei tässä vielä kaikki. Vielä samana päivänä kännykkä ilmoitti uudesta viestistä. Oliko minulla lähete matkoihin? Kirjoitin takaisin, etten ole sellaista nähnyt.

Tämän jälkeen hiljeni ja ajattelin yritykseni ajaneen kivelle hyvän alun jälkeen. Niin ei kuitenkaan ollut käynyt, sillä pari päivää sitten huomasin tililleni tulleen matkakorvauksen, jonka loppusumman pystyin itse tarkistamaan verkossa olevien korvattavuussääntöjen avulla.

En heti keksi, kuinka asiakaspalvelu voisi tästä enää paremmaksi tulla.

Pekka Niemi

Rauma