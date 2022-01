Turun Sanomissa julkaistiin 7.1. Kari Salmisen arvio teoksesta Tuomas Akvinolainen: enkelit ja filosofia. Teos perustuu Reijo Työrinojan tekemiin käännöksiin Akvinolaisen Summa theologiae -teoksesta. Lisäksi teoksessa on Työrinojan laatima johdanto ja käännöksen kommentaari.

Salminen esittää arviossaan kaksi väitettä, jotka herättävät kriittisessä lukijassa epäilyn, onko Salminen ymmärtänyt kaikkea lukemaansa.

Salminen väittää: "Enkelten olemassaolo on aina se perustava totuus. Siitä lähdetään ja siihen tullaan. Todisteet löytyvät Raamatusta tai muilta viisailta, siis kirjoista."

Väite kuulostaa oudolta, varsinkin kun Akvinolainen esittää rationaalisen perustelun enkelten olemassaolosta heti käännöskokonaisuuden ensimmäisessä tekstissä (kysymys 50, artikla 1). Myös Työrinoja viittaa Tuomaan enkelien olemassaoloa koskevaan argumenttiin johdannossaan (s. 11–13). Akvinolaisen oman ajattelun mukaan peruste enkeleiden olemassaolosta ei löydy siis vain Raamatusta, vaan ennen kaikkea argumentatiivisesta ajattelusta. Toinen asia toki on, onko Tuomaan argumentaatio uskottavaa. Vasta-argumentaation rakentaminen olisi toki vaatinut vähän enemmän intellektuaalista ponnistusta kuin mihin Salminen nyt haluaa pyrkiä.

Lisäksi Salminen esittää, että "Skolastiikka on ehkä empiriavastaisin ajattelun muoto ikinä." Tämä väite on outo sekä Akvinolaisen oman ajattelun että koko 1100–1300-luvun filosofian valossa. Akvinolainen nimittäin katsoi, että kaikki inhimillinen tieto saa alkunsa aisteista eli kokemuksesta. Tarkka lukija olisi tämän oivaltanut jo enkelitekstejä lukiessa. Akvinolainen nimittäin kirjoittaa "… mutta sillä [ihmissielulla] ei ole tiedon täyteyttä omassa luonnossaan, vaan se on saatava aistittavista olioista ruumiillisten aistien kautta" (kysymys 51, artikla 1; käännös Reijo Työrinoja). Tämän saman seikan tuo esiin myös Työrinoja johdannossaan (s. 27).

Keskiajan filosofisten tekstien lukeminen on vaikeaa ja aikaa vievää. Ne perustuvat ajatteluperinteelle, jota harva nykylukija tuntee, jollei sitten ole erityisen hyvin perehtynyt sekä filosofian että teologian historiaan. Työrinojan johdanto ja kommentaari antavat hyvää taustatietoa käännettyyn tekstiin.

Keskiajan filosofian tutkijatkin, olivatpa he aloittelevia tohtoriopiskelijoita tai meritoituneita professoreita, joutuvat jatkuvasti perehtymään aikaisempaan filosofiseen ja teologiseen perinteeseen pyrkiessään ymmärtämään keskiajan tekstejä. Hätäisten heittojen sijasta keskiajan ajattelu vaatiikin lukijaltaan hidasta lukemista, jatkuvaa oppimista ja ennen kaikkea omien ennakkoasenteiden arvioimista.

Tuomas Vaura

teologian tohtori