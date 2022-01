Aluevaalien vaalipäivä on 23. tammikuuta eli aivan nurkan takana. Tuolloin valitaan päättäjät 21 hyvinvointialueelle linjaamaan siitä, miten sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut alueilla kannattaa järjestää. Nyt valittavilla päättäjillä on käytössään todella suuret rahat. Ja alaisinaan reilut 200 000 työntekijää!

Hyvinvointialueiden aluevaltuustot päättävät esimerkiksi siitä, missä palvelut fyysisesti sijaitsevat, minkälaisia digi- ja etäpalveluita käytetään ja ulkoistetaanko palveluita yrityksille tai kolmannelle sektorille eli järjestöille. Keskitetäänkö palveluita suuriin yksiköihin vai onko sosiaali- ja terveysasema jokaisessa pitäjässä? Kuinka laajasti palveluseteleitä käytetään yksityisen hoidon ostamiseen? Palkataanko ulkomailta hoitajia paikkaamaan työvoimapulaa?

Useimmille äänestäjille suurin osa ehdokkaista on tuiki tuntemattomia.

Pitäisikö äänestää puolueen mukaan, kuten vaaleissa on totuttu yleensä tekemään? Vai onko äänestettävä ehdokasta, jonka tietää ja ehkä tunteekin ja ainakin tietää, että hän on perehtynyt sote-asioihin syvällisesti?

Olen itsekin joutunut vuosien mittaan osallistumaan lukuisiin asiantuntijatilaisuuksiin, joissa sote-asioita on käsitelty joka suunnalta. Usein esitelmöitsijät ovat olleet keskenään aika paljon eri linjoilla. Puoluekanta on ratkaissut paljon.

Omalla kohdallani on parikin hyvää ehdokasta, molemmat tuntevat nämä asiat perusteellisesti, mutta puolue on ”väärä”.

Toinen on vanha tuttuni, Arkadianmäellä töissä ja aiemmassa työssään ohjaillut miljardibudjetteja. Kannatan oikeistolaisena vapaata kilpailua eli muun muassa sote-palveluiden järkevää ulkoistamista. Kannatan myös palveluseteleitä, jotka auttavat varmuudella julkissektoria selviytymään valtavista ruuhkista ja tasoittavat yhteiskunnallisia varallisuuseroja tarjoamalla pienempipalkkaisellekin mahdollisuuden valita hoitopaikkansa. Epäilen kuitenkin, että vasemmisto aiempien julistuksiensa mukaan ei ole näistä asioista ihan samaa mieltä kanssani.

Toinen mahdollinen ehdokkaani on oman kotikuntani kollega, jonka tiedän järkeväksi mieheksi, joka on hyvin perillä sote-asioista. Mutta se puolue, käsitykseni mukaan pari piirua vielä minustakin oikealla. Vaikka olen monasti havainnut peiliin katsoessani hyväksyväni monia heidän näkemyksiään, erot kuitenkin ovat suuria. En tosiaankaan tiedä, mikä on heidän kantansa muun muassa edellä esittämiini asioihin.

Vaalikoneestakaan ei näyttäisi olevan tällä kerralla riittävästi hyötyä valinnan tekemisessä, kun lähes kaikki samanlaista puoluekantaa edustavat tuntuvat ajattelevan saman suuntaisesti kuin itsekin ajattelen.

Aluevaalien äänestysprosentiksi on uumoiltu jopa lukua alle 40. Toisaalta Ylen kyselyssä puolet vastaajista aikoi varmasti äänestää aluevaaleissa.

Vaalitutkija taas arveli, että taktinen äänestäminen lisääntyy. Silloin ei välttämättä äänestetä sitä puoluetta, jota muutoin ensisijaisesti äänestettäisiin, vaan sellaista ehdokasta, jolla katsotaan olevan hyvät läpimenomahdollisuudet omasta kunnasta.

Itse näen, että kaikkien äänestyskelpoisten kansalaisten etu on nyt käydä äänestämässä. Niin suurista asioista on nyt kysymys.

Jokainen meistä tarvitsee jossain vaiheessa sosiaali- ja/tai terveyspalveluja. Nyt saat itse tilaisuuden vaikuttaa siihen, millaisiksi ne tulevaisuudessa muodostuvat!

Martti Vastamäki

professori