Hädän hetkellä sekunnit ja minuutit ovat elintärkeitä ja odottavan aika on pitkä. Miten nopeasti saan apua tulipalossa, liikenneonnettomuudessa tai luonnon poikkeusilmiöiden uhatessa? Onko kotipaikkakuntani paloasemalla välittömässä lähtövalmiudessa riittävästi pelastusalan ammattilaisia?

Pelastustoimen palvelut siirtyvät Varsinais-Suomessa hyvinvointialueen järjestettäväksi sote-palvelujen rinnalla. Aluevaltuustot päättävät jatkossa muun muassa hyvinvointialueen strategiasta, palvelutasosta, hallintosäännöstä, talousarviosta ja taloussuunnitelmasta alueellaan.

Tulevat aluevaltuutetut ovat hyvinvointialueellaan paljon vartijoita, sillä ihmisten turvallisuudesta ja pelastustoimelle asetetuista lakisääteisistä velvoitteista ei voi tinkiä. Asukkaiden on pystyttävä jatkossakin luottamaan pelastustoimen toimintakykyyn ja riittävään ammattihenkilöstön määrään, jotta apu saapuu ajoissa hädän hetkellä. Tätä luottamusta ei saa menettää lyhytnäköisillä säästöillä.

Pelastuspalvelujen ja ensihoidon palvelujen taso ja saavutettavuus turvataan ensisijaisesti riittävällä rahoituksella. Pelastustoimessa on yleisesti tunnistettu rahoitusvaje. Hyvinvointialueiden on kurottava kunnilta periytyvä rahoitusvaje umpeen ja sitouduttava kehittämään pelastustoimea vakaalla ja pitkäjänteisellä resursoinnilla.

Huoli pelastusalan ammattilaisten riittävyydestä on suuri, sillä pelastustoimea kurittaa palomiespula Helsingistä Utsjoelle. Pelastusalan ammattilaisille on kysyntää kaikilla hyvinvointialueilla. Alan veto- ja pitovoimatekijöiden tulee olla kunnossa, jotta pelastusalojen ammattilaisia riittää alueen pelastuslaitokseen töihin jatkossakin.

Palkan on vastattava työn vaatimuksia. Palomiehiä on oltava riittävästi työvuorossa, jotta työntekijän fyysinen ja henkinen työkuorma ei kasva kestämättömäksi. Pelastusalan ammattilaiselle on tarjottava työhyvinvointia tukevat työolot ja työurat sekä huolehdittava työturvallisuudesta. Ammattitaitoa on pidettävä yllä koulutuksilla ja harjoituksilla, jotta tosipaikan tullen ihmishenki pelastuu.

Osaava, sitoutunut ja motivoitunut pelastus- ja ensihoitohenkilöstö on Varsinais-Suomen turvallisuuden tekijä. Tulevien aluevaltuutettujen tulee huolehtia siitä, että niin on myös tulevaisuudessa.

Aluevaltuutetun on tunnistettava pelastustoimen tehtävä sekä alueensa turvallisuustarpeet tehdessään päätöksiä turvallisuuden tasosta Varsinais-Suomen hyvinvointialueella.

Tammikuun aluevaaleissa kannattaa äänestää, ja antaa ääni alueen pelastuspalvelut turvaavalle ehdokkaalle.

Kim Nikula

järjestön johtaja

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL

Petteri Broström

puheenjohtaja

Turun seudun palomiehet