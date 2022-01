Kuluvan kuun 23. päivänä pidettävät aluevaalit laittavat pientä värinää jokaisen puolueen hallintoihmisiin, kuin myös itse ehdokkaisiin. Nämä ns. sote-vaalit piti olla jo edellisen Sipilän hallituksen aikana. Niitä ei kuitenkaan poliittisista syistä saatu järjestymään. Ne kaatuivat aina sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, missä näkyvin vastustaja oli joka kerralla Krista Kiuru. Hän ilmeisesti halusi nostaa poliittista imagoaan?

No nyt on sentään päästy eteenpäin ja vaalit ovat jo huutoetäisyydellä. Ja Kiurukin on nyt päässyt ministeriksi. Joten asiat ovat siltä osin kohdallaan.

Allekirjoittanutta hieman ihmetyttää, miksi ns. sote-uudistus tulee voimaan vasta vuoden 2023 alusta. Vasta vuoden päästä? Eikö asiaa hoitavat viranomaiset ja poliitikot pysty hoitamaan näitä asioiden kiemuroita vähän lyhyemmällä aikajanalla? Mielestäni kuusi kuukautta riittäisi.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Sitten saamani nelisivuinen äänestys-/vaalikirje oli mielestäni kyllä hyvin informatiivinen, mistä tällainen tavallinen Telluksen tallaajakin sai riittävästi tietoa. Pienenä puutteena koen sen, että siinä olisi voinut olla selkeä kartta tästä alueesta.

Saapuneessa infopaketissa oli kokonaista neljä nelosen arkkia, joista yhden arkin selkäpuoli oli aivan tyhjä. Tähän olisi voinut sommitella koko äänestysalueen 27 kunnan kartan. Se olisi tavallaan eräänlainen ”liittovaltion” tapainen näkymä täältä Lounais-Suomesta. Ehkä siitä voisi olla apua tulevien vaalien äänestyspäätöstä pohtiessa.

Aarre Kupila

Turku, Jäkärlä