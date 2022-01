Käynnilläni Varsinais-Suomessa Turun Sanomat antoi mieluisan joululahjan julkaisemalla 23.12. Henri Aitakarin kirjoituksen maakunnan itsehallinnosta. Koko tietoisen ikäni olen ihmetellyt sen puuttumista maastamme.

Georg Magnus (Yrjö Maunu) Sprengtporten pyrki irrottamaan Suomen Ruotsista ja laati vuonna 1786 perustuslakiehdotuksen itsenäiselle Suomen tasavallalle. Se olisi ollut liittovaltio ja koostunut neljästä autonomisesta maakunnasta.

Suomen perustuslaissa on itsenäisyyden alusta asti ollut säännös, jonka mukaan kuntia suurempien alueiden hallinnosta olisi voitu päättää lailla. Tätä lakia ei kuitenkaan ole säädetty. Länsi-Euroopan maista vain Suomesta ja Maltalta puuttuu maakuntien itsehallinto. Vähän Helsinkiä suuremmassa saarivaltiossa on kuitenkin 68 kuntaa.

Sveitsin pinta-ala on noin 12 prosenttia Suomen alueesta. Vuoristojen takia asutus on keskittynyt hyvin suppealle alalle, jolle kuitenkin mahtuu noin 2 200 kuntaa. Maassa on 26 itsehallinnollista Kantonia ja lait vahvistetaan kansanäänestyksillä.

Kun maakuntien itsehallintoasia pyritään leimaamaan keskustan poliittiseksi vallankaappaukseksi, on syytä muistaa, että Seppo Tiitisen (kesk) valtiosääntötyöryhmä 1900-luvun lopulla aikoi poistaa mainitun lakipykälän valtiosäännöstä teknisenä tarkistuksena.

Sisäasiainministeriön kuntaosaston aiempi ylijohtaja, varatuomari Juhani Nummela ja Tampereen yliopiston kunnallisoikeuden professori, emeritus Aimo Ryynänen kommentoivat Kuntalehdessä 10/20 sote-lakia todeten, että ”nyt ehdotettu hallintoyksikkö ei täytä maakunnan kriteerejä: siltä puuttuu niin taloudellinen, oikeudellinen kuin poliittinen itsenäisyys – ennen muuta itsehallinnon edellyttämä riittävä vapaus”. ”Maakuntauudistus näyttääkin olevan keskushallinnon niskalenkki paikallisuudesta.”

Henri Aitakari puhuu hienotunteisesti puoluedemokratiasta ja puoluevallasta, vaikka kysymys on diktatuurista. Tämän sanoi jo Veikko Vennamo, kun puoluelaki annettiin vuonna 1969.

Viime vuonna Perussuomalaiset vaali hänen perintöään lähes 7 miljoonan veroeuron avustuksella. Suurimmat puolueet näyttelevät olevansa erimielisiä, mutta tosiasiassa jakavat vallan keskenään. Välillä yksi on oppositiossa ja toiset hallituksessa ja sitten taas roolit vaihtuvat.

Diktatuuria pidetään pystyssä puoluetuella, jota selvänä rahana maksettiin viime vuonna 35,5 miljoonaa euroa. Kunnilta puolueet saivat lisäksi noin 15 miljoonaa euroa ja puolueiden nuoriso- ja eläkeläisjärjestöt omat miljoonansa.

Henri Aitakari on havainnut, että äänestäessämme yhtä puoluetta tuemme samalla kaikkia muita.

Tästä maan sisäisestä diktatuurista on vapauduttava. Aseeton vallankumous tapahtuu ihmisten korvien välissä.

Risto Boxberg

Nurmes