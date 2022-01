Kansalaisjärjestöillä on merkittävä rooli suomalaisessa yhteiskunnassa. Järjestöt toteuttavat vapaaehtois- ja vertaistoimintaa, tuottavat ihmislähtöisiä palveluita ja edistävät ihmisten hyvinvointia, terveyttä, osallisuutta ja luottamusta.

Sote-uudistuksen myötä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuuluu jatkossa sekä hyvinvointialueiden että kuntien tehtäviin. Ne eivät selviä kuitenkaan tehtävästään yksin vaan tarvitsevat kumppanuutta kansalaisjärjestöjen kanssa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki edellyttää yhteistyötä järjestöjen kanssa ja sitä, että hyvinvointialueet ja kunnat tukevat järjestöjen toimintaedellytyksiä. Miten yhteistyö ja kumppanuus rakentuvat käytännössä?

Hyvinvointialueen strategiassa on yhteisesti linjattava, miten järjestöjen tarjoama tuki, neuvonta ja ehkäisevä toiminta linkitetään osaksi hyvinvointialueen toimintoja. Järjestöjen avustusten jatkumisesta ilman katkoksia on sovittava hyvinvointialue- ja kuntastrategioissa. Strategioihin on myös kirjattava linjaukset siitä, miten hyvinvointialue tukee ja avustaa järjestöjen toimintaa.

Hyvinvointialuetta tulee johtaa kokonaisuutena. Tehokkuutta lisäisi myös järjestöjen toiminnan sisällyttäminen osaksi hyvinvointialueen tietojohtamista.

Perhekeskusmallissa lasten ja perheiden lähipalvelut kootaan kokonaisuudeksi. Perhekeskus yhteensovittaa hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelut, kunnan sivistyspalvelut sekä järjestöjen ja seurakuntien toiminnot.

Järjestöjen mukanaolo perhekeskustoiminnassa on varmistettava toimivalla koordinaatiolla, järjestöjen edustuksella perheiden tukea ja palveluita linjaavissa perhekeskusverkostoissa sekä yhteistyösopimuksilla. Hyvinvointialueille on myös nimettävä järjestökoordinaattori, joka vastaa järjestöjen kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Yhdessä toimien ja kumppanuutta vahvistaen tuemme ihmisten hyvinvointia, osallisuutta ja luottamusta sekä ehkäisemme ulkopuolisuutta ja syrjäytymistä.

Miia Hänninen

toiminnanjohtaja

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry

Janina Andersson

toiminnanjohtaja

MLL:n Varsinais-Suomen piiri ry