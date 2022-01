Lauri Heikkilä kysyi (TS Mielipiteet 3.1.) Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta valmistelevan väliaikaisen valmistelutoimielimen eli niin sanotun Vaten työstä. Kiitos Heikkilälle tärkeän asian pitämisestä esillä – kaikki me tavalla tai toisella tarvitsemme sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen palveluita.

Sote-uudistuksen mittava työ on meillä Varsinais-Suomessa kuluneena syksynä kiihdytetty alkuun, ja nyt olemme hyvää vauhtia järjestäytyneet ja päässeet työntekemisen rytmiin. Jo vuoden päästä, vuoden 2023 alusta hyvinvointialue vastaa maakunnassamme siitä, että saamme tarvitsemamme sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimen palvelut.

Muutos liittyy Heikkilänkin esiin nostamaan tasapuolisuuteen. Sote-uudistuksen keskeisiä tavoitteita on nimenomaan parantaa ihmisten peruspalveluita sekä kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja. Uudistuksen ydin tulee lakipaketista, joka tuli voimaan heinäkuun 2021 alussa.

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, joka äänestetään tässä kuussa pidettävissä aluevaaleissa. Meillä Varsinais-Suomessa aluevaltuustoon valitaan 79 jäsentä. Nyt ensimmäistä kertaa järjestettävissä aluevaaleissa on siis kyse jokaisen varsinaissuomalaisen arkea koskettavista asioista.

Aluevaltuustoon valittavat edustajat päättävät hyvinvointialueen palveluiden järjestämisestä ensi vuoden alusta alkaen: käytännössä esimerkiksi lähipalveluista ja palveluverkon rakentumisesta, eri yksiköissä tarjottavista palveluista sekä koko hyvinvointialueellamme tasavertaisesta palvelujen saatavuudesta.

Esitykset aluevaltuustolle tekee hyvinvointialuetta valmisteleva Vate sekä sen alaisuudessa valmisteluorganisaatio. Vate toimii nimensä mukaisesti väliaikaisesti. Valmisteluorganisaatio jatkaa helmikuun lopussa työnsä päättävän Vaten jälkeen. Valmisteluorganisaatio raportoi hyvinvointialueen valtuustolle, hallitukselle ja virkajohdolle.

Vaten tehtävänä on ollut luoda puitteet hyvinvointialueen muodostamiselle. Aikaa on jäljellä alle kaksi kuukautta. Vate on toiminut runsaat neljä kuukautta, syyskuusta 2021 lähtien, ja se on kokoontunut kaikkiaan 12 kertaa. Tänä aikana Vate on muun muassa koonnut valmisteluorganisaatiota, asettanut virallisen yhteistoimintaelimen ja laajemman, kaikkia 31 organisaatiota edustavan yli 60-jäsenisen henkilöstöfoorumin sekä aloittanut järjestöyhteistyön.

Syksyllä asetettiin lisäksi tärkeää roolia kantava Vaten poliittinen seurantaryhmä. Se valmistelee tulevan hyvinvointialueen johdon nimitykset, organisaatiorakenteen sekä strategian. Tässä vaiheessa organisaatiota koskevissa keskusteluissa on ollut ikärakenteeseen perustuva lautakuntamalli.

Hyvinvointialueen strategiatyö alkaa näinä päivinä, ja luonnos strategiasta on tarkoitus esitellä aluevaltuustolle sen ensimmäisissä kokouksissa.

Lisäksi Vate on käynyt hyvinvointialueneuvottelut ministeriöiden kanssa. Vaten johdolla myös valmisteltiin valtionrahoitushakemus ICT-muutoksiin, joita varten valtio myönsi joulukuussa Varsinais-Suomeen 18 miljoonaa euroa.

Vaten sekä Vaten poliittisen seurantaryhmän kaikista kokouksista on julkaistu tiedote suomeksi ja ruotsiksi kaikkiin Varsinais-Suomen kuntiin, medialle sekä internetissä osoitteessa vsshp.fi/sote. Samasta osoitteesta löytyvät myös kokousten pöytäkirjat. Joulun jälkeen avattiin väliaikaiset hyvinvointialueen omat internetsivut vshyvinvointialue.fi.

Olemme pitkällä matkalla kohti hyvinvointialuetta. Teemme matkaa yhteistyössä kaikkien hyvinvointialueelle siirtyvien organisaatioiden kanssa. Muutoksen onnistumiseksi osallistuminen on tärkeää. Varsinaissuomalaiset ja kaikki noin 23 000 tulevan hyvinvointialueemme työntekijää ansaitsevat hyvin valmistellun ja juuri meidän alueellemme huolellisesti yhteistyössä suunnitellun tulevaisuuden.

Minna Arve

poliittisen seurantaryhmän puheenjohtaja

Matti Bergendahl

väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja