Pian pitäisi äänestää aluevaaleissa. Valitut valtuutetut tulevat päättämään todella tärkeistä sote-asioista. Asioista, jotka koskevat meitä kaikkia: sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen uudistuksesta. Päätökset ovat kauaskantoisia, koko systeemi uudistuu.

Mutta mitä tiedämme ehdokkaista? Ovatko he tehneet vaalityötä, onko heidän ajamistaan asioista puhuttu? Keitä on edes ehdolla? En ole nähnyt vaalityötä tehtävän edes puoluetasolla, saati henkilökohtaisesti. Milloin alkaa vaalityö? Koronaan nyt ei voi vedota, nykyaikana vaalityön kanavia kyllä on.

Olen vaalikoneella yrittänyt etsiä sopivaa äänestettävää, vaan se nyt on ihan hakuammuntaa.

Jossain vaiheessa ymmärsin, että uudesta sote-järjestelmästä ja päätöksenteosta on tarkoitus tulla läpinäkyvää ja kansalaisia osallistavaa. Mitä se käytännössä tarkoittaneekaan. Näillä eväillä sitä on vaikea uskoa, kun ei tiedä edes äänestettävää, saati hänen mielipiteitään uudistuksesta.

Tuntuu tosi pahalta mennä äänestämään ihan mutu-tuntumalla. Valitut päättäjät kehittelevät palveluja, joita me jokainen jossain elämämme vaiheessa tulemme tarvitsemaan.

Vaalit ovat tärkeät. Ehdokkaat, tehkää nyt ihmeessä tiettäväksi olemassaolonne ja kantanne. Ja valitsijat menkää äänestämään.

Paula Juvonen