Leo Lindstedt: Olemme kaikki yrittäjiä

Seuraava teksti ei ole kohdistettu ketään yksittäistä yrittäjää saatikka yrittäjyyttä vastaan. Kyse on lähinnä kielenkäytön vaikutuksista mielikuviimme.

Maailma on sana, sanaili Samuli Paronen pohdittuaan asiaa 50 vuotta. Ehkä hän tarkoitti, että sanoilla ja niiden myönteisiä tai kielteisiä merkityksiä muokkaamalla vaikutetaan maailman menoon.

Suomen kieleen on ympätty käsite yrittäjä liiketoiminnan harjoittajasta. Englanniksi yrittää on try, ruotsiksi försöka ja saksaksi versuchen. Mutta missään näissä kielissä liikkeenharjoittajaa ei ole johdettu mainituista verbeistä kuten suomen kielessä – ja Suomessa.

Yleisen käsityksen mukaan yrittäminen on myönteistä. Vanhat sanonnat "yrittänyttä ei laiteta" ja "aina kannattaa yrittää" puhuvat puolestaan. Mutta miksi käsite yrittäjä on pyhitetty liikkeenharjoittajille ikään kuin muut eivät yrittäisi, olisi yrittäjiä?

Ihminen, joka opiskelee, on opiskelija ja ihminen, joka pyöräilee, on pyöräilijä. Muistan kun vanhempani, tavalliset palkkatyöläiset, perustivat Raunistulan Ketaratielle sekatavarakaupan. Entisestä viilaajasta tuli kauppias ja myyjästä liikeapulainen, ei yrittäjiä. Mutta se oli silloin 1950-luvulla.

Muutaman vuoden kuluttua he palasivat yrittämään minkä jaksoivat palkkatyöläisinä. Minä yritin päästä oppikouluun, ja kun pääsin, yritin opiskella sen ajan parhaansa yrittävien opettajien johdolla.

Myöhemmin työssämme ns. epäsosiaalisten poikien lastenkodissa yritimme, joskus ihan epätoivoisesti ja naiset väkivaltaa peläten, pitää heidän puoliaan yleistä mielipidettä vastaan. Sen mukaan me vain tuhlasimme veronmaksajien rahoja.

Maan tavan mukaan yrittäjä tarkoittaa käytännössä myös omistajaa. Valtakunnallinen kauppaketju mainostaa, että "Jokainen yritys pitää huolta omistajistaan". Julkaistut tulo- ja verotiedot kertovat, että kärjessä loistavat pääomia omistavat ja pääomatuloilla rikastuneet. Ehkä heistä aika moni käyttää itsestään titteliä yrittäjä.

Toisaalta tiedän, että moni on yrittänyt tavallisessa palkkatyössä kaikkensa ja usein turhaan välttyäkseen taloudellisista ja tuotannollisista syistä irtisanomiselta. Niitä seuraa usein pörssikurssien nousu ja pääomien kasvu omistuspuolella.

Niinpä – ja osakeyhtiölain 5. pykälässä säädetään, että yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin.

Kirjoittaja on toisinajatteleva vanha mies.