Venäjän pullistelu on herättänyt Suomessakin vilkkaan keskustelun. Hyvä, että keskustellaan ja ollaan hereillä. Presidentti Vladimir Putinin Ukraina-puheissa on vahvaa etupiiriajattelua ja ikäviä kaikuja menneisyydestä.

Presidentti Mauno Koivistoa voidaan perustellusti arvostella varovaisuudesta Neuvostoliiton sortumisen aikoihin, mutta siitä, että hän kehotti olemaan provosoitumatta silloin, kun provosoidaan, häntä on kiitettävä.

Lännen naiivi kuvitelma Venäjän demokratisoitumisesta sillä tavalla, kuin me demokratian ymmärrämme, on osoittautunut vääräksi. Tuntuu siltä, että mitä enemmän aikaa kuluu, sitä kauemmas länsimaisista arvoista Venäjällä mennään. Kansalaisyhteiskunta ja ihmisoikeudet eivät nyky-Venäjällä merkitse mitään, eikä niistä Kremlissä edes välitetä.

Venäjän presidentin retoriikasta osa on tarkoitettu kotiyleisölle huomion kääntämiseksi pois omista ongelmista ja tunnelman nostattamiseksi. Kuuluvin osa on geopoliittista uhoa.

Putinin hallinnon viittaukset suvereenin Suomen liittämisestä Venäjän etupiiriin vieläpä niin, että Nato-maat ja Venäjä neuvottelisivat meidän päittemme yli, on ikävä provokaatio.

Suomalainen media on tarjonnut ehkä liiankin auliisti palstatilaa mielipidekyselyille ja kommenttipuheenvuoroille, joissa on arvuuteltu ja ehdotettu Suomelle seuraavia siirtoja tässä äkkiä kuumentuneessa geopoliittisessa tilanteessa.

Nyt ei ole Natoon liittymisen aika, ja jos se aika joskus koittaa, ei siihen kansanäänestystä tarvita.

Presidentti J.K. Paasikiven käsitys Suomen kansan poliittisesta viisaudesta ei ole miksikään muuttunut. Nyt on jäiden hattuun panemisen ja provosoitumattomuuden aika. Seuraavia siirtoja on jokaisen hyvä seurata. Osa meistä tekee sitä virkavastuulla yötä päivää. Me muut voimme luottaa asiantuntijoihin.

Kaikki valistuneet kansalaiset niin idässä kuin lännessäkin tietävät Suomen position EU:n jäsenenä, Naton kumppanimaana ja sotilaallista yhteistyötä muun muassa Ruotsin kanssa tiivistävänä maana. Tuore päätös Suomen hävittäjähankinnoista on niin ikään kaikkien tiedossa oleva signaali. Tällä linjalla on hyvä jatkaa ilman erillisiä perusteluja.

Naton itälaajentuminen näyttäytyy Kremlissä siltä kuin se itse sijoittaisi ohjuksia Kanadan tai Meksikon rajalle. Tilannetta on verrattu vuoden 1962 Kuuban kriisiin, jossa Yhdysvaltain presidentti John F. Kennedy ja Neuvostoliiton johtaja Nikita Hrushtshov väänsivät kättä Kuubaan sijoitettavista venäläisistä ohjuksista. Kennedy sai tahtonsa läpi, eikä ohjuksia sijoitettu 170 kilometrin päähän Floridan rannikosta.

Vladimir Putin, KGB:n kasvatti ja kovanaama, on sitä mieltä, että nyt on hänen vuoronsa voittaa. Veriset jäljet Georgiasta 8.8.2008 ja Tshetsheniasta pelottavat.

Tästä kriisistä soisi päästävän ulos viisaan diplomatian kautta. Presidentti Sauli Niinistö on omalla esimerkillään näyttänyt, että parempi on avata ovia kuin sulkea niitä.

Ilkka Nousiainen

VTM

Turku