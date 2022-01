Vesistömme ovat kärsineet maataloudesta, tehometsätaloudesta, turvemaiden ja soiden ojituksista. Järvet ja virtavetemme ovat olleet vahvassa muutoksessa ja niissä elävät eliöt ovat saaneet tottua veden laadun ja määrän ääri-ilmiöihin.

Tulevaisuudessa ennakoitu talviaikaisen sadannan kasvu yhdessä valuma-alueiden laaja-alaisen ojitusverkoston kanssa johtanee tulvariskien lisääntymiseen. Jokiuomien virtaamien kasvu taasen merkitsee fosfori- ja typpikuormituksen kasvua sekä erityisesti kiintoaineen ja liettymisen kasvua paitsi järvissä myös rannikkoalueiden jokisuistoissa.

Yksinomaan Kyrönjoen valuma-alue tuottaa vuodessa yli 100 tonnin fosforikuorman Merenkurkussa, Kokemäenjoki vastaavasti yli 400 tonnia Selkämerellä. Kyrönjoen pääuoma on 135 kilometriä pitkä, mutta sen valuma-alueella on jo nyt peräti 39 000 kilometrin edestä ojituksia.

Hyvän ekologisen tilan saavuttaminen Suomen rannikon jokiekosysteemeissä ja merenlahdissa on erittäin vaikeaa. Menossa on Saaristomeren pelastustyö sisältäen muun muassa valuma-alueiden maanmuokkauksen kipsikäsittelyllä.

Yllä mainitut asiat liittyvät kiinteästi maassamme harjoitettuun ruokapolitiikkaan. Pääasiassa ne ovat kaikki toteutuneet yhteiskunnan määrittämien tavoitteiden ja lupajärjestelmien puitteissa. Ne ovat siis myös ympäristöhallinnon ja ympäristölupaviranomaisten hyväksymiä ja myös ympäristöhallinto on valjastettu palvelemaan sitä ojitus- ja tulvasuojelujärjestelyissä.

Koska maatalouspolitiikkaan liittyy merkittävä tukijärjestelmä – tuotanto- ja ympäristötukineen noin 2 miljardia euroa/vuosi – on luonnollisesti syntynyt kritiikkiä, kun odotusarvot vesistöjen ja meren tilan parantumisesta eivät ole riittävästi toteutuneet.

Ruokapolitiikan muutostarve on strateginen ja odotusarvona on, että myös Suomessa harjoitettava elinkeinokalatalous huomioidaan merkittävänä tuotantomuotona ja tärkeänä osana Suomen ruokapolitiikassa. Viimeisin ja ajankohtaisin yritys on Sanna Marinin hallituksen 2021 alkusyksystä hyväksymä Kotimaisen kalan edistämisohjelma.

Ohjelman toimeenpanoon on riittävää tietopohjaa: Itämeren kalastuksemme on kestävää (silakan ja kilohailin kalastus MSC-sertifioitua) sekä maassamme harjoitettu vesiviljely luvanvaraista ja kestävällä pohjalla. Osaamisemme on saatu hyvälle tasolle ja kehitystyöhön panostetaan edelleen.

Tuotamme omista kalavaroistamme eli silakasta dioksiinivapaata kalajauhoa, josta Raisioaqua edelleen tuottaa ns. Itämeri-rehua kalankasvatukseen. Vesiviljely on tärkeä elintarviketuotannon muoto ja se on YK:n kestävyystavoitteiden arviointikriteerien perusteella todettu eläinproteiinin kestävimmäksi tuotantomuodoksi.

Kun sitten seuraa palautetta, jota kalankasvatustoimialan yrittäjät ovat julkisuudessa tuoneet esille (mm. TS 27.11.), niin tuntuu siltä, että Ely-keskuksen ympäristövastuualue ei ole kovinkaan sitoutunut Sanna Marinin hallituksen tavoitteisiin. Hallinnon kannanotot yva-menettelyn tarpeellisuudesta sekä yksittäisissä hankkeissa Selkämerellä, Pohjanlahdella että nyt Selkämeren eteläosan avomerihankkeissa eivät ole lupaprosesseja nopeuttavia vaan pikemminkin paljastavat taktisesti oivan hidastuskeinon. Toimialan yrittäjät kokevat, että avomeren kalankasvatus on demonisoitu.

Ely-keskusten paras tapa rajoittaa toimintaedellytyksiä on esittää vaatimuksia vaatimusten päälle ja viime kädessä siihen vielä yva-prosessi, jotta varmasti syntyy lisäviivettä.

Vaasan hallinto-oikeuden ratkaisu viimeisessä yva-valituksessa (Kaskisten edustan avomerihanke) asettui ensimmäistä kertaa kalankasvatusyrittäjän puolelle. Sen keskeinen sisältö rakentui sille, että hakijan esittämien perusteellisten selvitysten lisäksi ei ollut enää saatavissa mitään uudempaa tietoa, jota ei itse lupaviranomainen (Avi) kykenisi omassa päätöksenteossaan ottamaan huomioon.

Ely-keskuksen ympäristövastuualueen vaatimus yva-prosessista kertoo hyvin ikävällä tavalla, että se ei luota edes Suomen ympäristökeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen osaamiseen ja kykyyn aikaansaada lupaviranomaisen käyttöön paras mahdollinen tieto päätöksenteon tueksi.

On myös käynyt ilmi, että Ely-keskuksen virkamies asettuu tarvittaessa ns. ”aidan toiselle puolelle” auttamaan ja laatimaan kolmannen osapuolen valituskirjelmiä samoissa lupahankkeissa, joissa Ely-viranomainen edustaa yleistä etua. Tällainen kaksinaamainen toiminta on tuomittavaa ja jos se on muissakin Ely-keskuksissa yleinen tapa, jolla varmistetaan kalankasvatushankkeiden kaatuminen tai ainakin päätöksentekoon viive, niin se edellyttää laajaa sisäistä ja ulkoista selvitystä.

Elinkeinokalatalouden toimiala ei siis vastusta nykyistä ruokapoliittista järjestelmää, vaan sen ensisijainen vaatimus koskee yhdenvertaisuusasetelman uudelleentarkastelua siinä toimintakentässä, jossa toista osapuolta kannustetaan valtiontuilla ja toisen osapuolen kasvu- ja toimintamahdollisuuksia vaikeutetaan turhilla ja kalliiksi tulevilla prosesseilla.

Kari Ranta-aho

kalastusneuvos