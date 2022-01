Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tulee olla Suomen kaltaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa kunnia-asia. Maassamme on jo olemassa maailmanluokan järjestelmä, jossa koulujen ja oppilaitosten oppilas- ja opiskelijahuolto ja lastensuojelu yhdessä lastenneuvolan kanssa muodostavat kokonaisuuden tukemaan perheitä arjessa.

Tätä lasten ja nuorten työtä tulee kehittää aktiivisesti yhteiskunnan muuttuessa. Panostukset nuorten, lapsiperheiden ja vanhempien tukemiseen luovat tehokkaasti turvaa myös kaikkein heikoimmassa asemassa oleville. Ennaltaehkäisevää työtä, varhaista puuttumista ja matalan kynnyksen palveluja on kehitettävä uudella hyvinvointialueella.

Kun halutaan luoda hyvinvointia, kouluterveydenhuollon resurssit, koulukuraattorit ja -psykologit ovat keskeisessä roolissa. Uudella hyvinvointialueella on huolehdittava siitä, että opiskelijahuollon hoitoresurssit riittävät, jotta kaikissa kouluissa on toimiva opiskelijahuolto. Kyse on lakisääteisestä lasten ja nuorten oikeudesta, joka on kaikesta huolimatta valitettavasti joskus epäonnistunut paikallisella tasolla.

Meidän tulee myös huolehtia siitä, että opiskelijahuollon hoitohenkilökunnalla on riittävät resurssit myös ennaltaehkäisevään työhön, ei vain tulipalojen sammuttamiseen.

Uudella hyvinvointialueella on tärkeää, että myös nuorisopalvelut liitetään auttavaan yhteistyöverkostoon. Kouluterveydenhuollon, koulupsykologien ja -kuraattorien tulee tehdä yhteistyötä nuorisopalvelujen kanssa niin, että kynnys avun saamiseen on mahdollisimman alhainen riippumatta siitä, kuka palvelun järjestää. Hallinnolliset rajat eivät saa olla kynnys tulevaisuudessa.

Etsivä nuorisotyö on keskiössä, jotta apua tarvitsevat saavutetaan asianmukaisen avun piiriin. Nuorille tulee tarjota keskeytymätön hoitoketju, joka sisältää kaiken ennaltaehkäisevästä avusta ja tuesta jokaisen tarvitsemaan hoitoon.

Toivomme, että uusi hyvinvointialue avaa silmänsä priorisoimaan ja nostamaan lasten ja nuorten hyvät kasvuolosuhteet meidän yhteiseksi huoleksemme.

Taloudellisen kannattavuuden tarkastelu on toki tärkeää, mutta vielä tärkeämpää on, että investoinneilla voidaan todella edistää lasten ja nuorten tukea ja hoitoa. Ennaltaehkäisevään työhön panostaminen on investointi tulevaisuuteen.

Tärkeä osa tässä kokonaisuudessa on se, että uuden hyvinvointialueen valtuustoon valitaan henkilöitä, jotka ymmärtävät ja ovat myös valmiita sijoittamaan taloudellisia resursseja tämän toteuttamiseksi. Sosioekonomiset analyysit ovat osoittaneet, että ennaltaehkäisevään työhön satsaaminen kunnissa, muun muassa terveydenhuollossa, on johtanut pitkässä juoksussa säästöihin lopullisissa kuluissa.

Panostamalla lasten ja nuorten palveluihin turvaamme nämä nykyiset ja paremmat palvelut myös jatkossa.

Niklas Guseff, sairaanhoitopiirin hallituksen jäsen (r); Nicke Wulff, valtuustoryhmän puheenjohtaja (r); Vesa Hanski, kulttuuri- ja nuorisolautakunnan jäsen (r)