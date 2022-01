Opettajan tehtävänä on opettaa eri oppiaineita, mutta hän on samalla myös kasvattaja. Opettaja, joka hankkii ja jakaa pelkästään tietoja, ei voi onnistua työssään. Jokaisen opettajan on syytä opiskella mahdollisimman laajasti humanistisia tieteenaloja, koska kasvatuksessa on kysymys ennen muuta ihmisestä ja hänen kasvustaan.

Merkittävän suomalaisen kasvatustieteen professorin ja mestarisuomentajan J. A. Hollon (1885–1967) sanoin: ”Kasvattaminen on kasvamaan saattamista, mikä merkitsee, että se on luonnollisen, selittämättömän, mutta ilmauksissaan ilmiselvän kasvamisvoiman tielle sattuvien esteitten poistamista, suotuisimpien olosuhteitten luomista itsestään tapahtuvalle kasvamiselle.”

Opettaminen on myös eettistä toimintaa, jonka tavoitteena on hyvä elämä. Opettaja-kasvattajan tehtävänä on luoda kasvatettavilleen eheä sivistyksellinen perusta, joka toteutuu parhaiten laaja-alaisen sivistyskasvatuksen avulla. Sen runkona on antiikin suurten filosofien Sokrateen, Platonin ja Aristoteleen sivistysohjelma paideia, joka yhdisti taitojen ja tietojen vaalimiseen pyrkimyksen arvokkaaseen ja hyvään elämään.

Myös suomalainen kansallisfilosofi ja valtiomies Johan Vilhelm Snellman (1806–1881) valisti, että sivistys on aina yhdistelmä ”tietämistä ja siveellisyyttä” eli eettisyyttä.

Sivistyskasvatusmuodostuu älyllisestä, eettisestä, uskonnollisesta, elämänkatsomuksellisesta, esteettisestä ja toiminnallisesta kasvatuksesta. Mielikuvituksen avulla opettaja liittää nämä kasvatuksen eri osa-alueet eheäksi kokonaisuudeksi.

Ilman mielikuvitusta oppimista ei tapahtuisi, vaan erilaiset ilmiöt jäisivät pirstaleisiksi ja toisistaan erillisiksi osiksi ihmisen mielessä.

Opettajan persoona on erittäin tärkeä tekijä kasvatuksessa. Tämä tulee ottaa vakavasti huomioon opettajankoulutukseen valinnassa.

Koulutuksessa opettajan eettistä ja esteettistä kykyä tulee harjaannuttaa. Tällä tavoin opettaja oppii käyttämään mielikuvitustaan ainutkertaisessa kasvatustapahtumassa siten, että hänestä tulee kasvatuksellisesti näkevä: hänellä on kyky ymmärtää, mikä kussakin kasvatustilanteessa vaatii erityistä huomiota.

Kasvattaminen ja inhimillinen kasvu ovat aina kasvatuksellisen rakkauden tekoja ja tuloksia. Voidaankin puhua pedagogisesta rakkaudesta. Mitään hyvää kasvua ei voi syntyä ilman arvostavaa ja luontevaa ilmapiiriä.

Kasvatuksessa kurittaminen on pahasta. Nöyristely ja oppilaiden teennäinen miellyttäminen sekä suosion tavoitteleminen ovat turhia. Ne ovat vastoin opettajan ammattietiikkaa. Opettajan tulee kuitenkin olla nöyrä etsiessään totuutta yhdessä oppilaidensa kanssa, oli kyseessä suuri tai pieni pohdintatehtävä.

Opettaja voi löytää kasvattajana kaikista oppilaistaan jotain hyvää tai ainakin hyvän siemenen voi kylvää heihin. Tässä tehtävässä opettaja onnistuu vain, jos hän on löytänyt itsestään jotain arvokasta. Se on vaikeaa, mutta opettajan on syytä suhtautua armollisesti myös omiin vaillinaisiin pyrkimyksiinsä. Tällainen ajatus kantaa omaa itseä pidemmälle, kasvattaa.

Opettajan tulee vilpittömästi pitää oppilaistaan, arvostaa ja haluta auttaa heitä, muuten ei ole syytä ryhtyä opettajaksi.

Tällaiseen ajatteluun perustuva opettajankoulutus tarjoaa osaltaan eväitä opetustyön psyykkisesti kuormittaviin tehtäviin. Niitä jokainen opettaja kohtaa nykyajan erittäin hektisessä ja alati muuttuvassa koulussa, myös moninaisissa ajan hengen mukaisissa humanismia ja sen eetosta väheksyvissä koulutushankkeissa.

Matti Taneli

KT, FM, TM, kasvatustieteen tutkija, opettaja ja pappi

Turku