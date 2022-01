Varsinais-Suomessa perustettiin kesän korvalla väliaikainen valmistelutoimielin (Vate) suunnittelemaan alueemme terveydenhoidon uudistusta. Maamme hallitus päätti pitää aluevaalit sunnuntaina 23.1.2022.

Milloin saamme täällä Varsinais-Suomessa tietää, miten tasapuolisesti terveys- ja sosiaalipalvelut sekä pelastustoimi aiotaan alueellamme järjestää?

Vaaleihin on hyvin vähän aikaa, jotta aluevaaliehdokkaina voisimme äänestäjille kertoa kantamme tulevaan uudistukseen. Millä perusteella äänestäjien pitää tehdä päätöksensä sopivasta päättäjästä, jos he eivät yhtään tiedä etukäteen, millaisen uudistuksen virkaväki on heidän kuntaansa ennalta suunnitellut? Vai onko puoli vuotta käytetty pelkästään tulevista johtajanpaikoista kiistelyyn?

Näyttää siltä, että ehdokkaana pitää olla ja äänestäjänä pitää tehdä päätökset tällä kertaa pelkästään ennakkoluulojen varassa tiedon puuttuessa.

Myös ne käytännön toimijat, joiden työt saattavat muuttua tulevien päätösten seurauksena, kaipaavat jo kipeästi tietoa siitä, mitkä asiat heidän työssään muuttuvat.

Lauri Heikkilä

(ps)