Kymmenien vuosien työkokemuksen aikana olen kohdannut kaksi totaali-rokotuskieltäytyjää. Ensimmäinen tuli aikoinaan vastaan vastasyntyneiden osastolla, jossa tarkastimme kotiin lähteviä vastasyntyneitä. Siihen aikaan erikoistuvat apulaislääkärit laittoivat tuberkuloosia vastaan BCG-rokotteen ihon sisäisellä rokotteella.

Kerran tarkastaessani vauvelia äiti vierelläni sanoi, että ”minun lastani ei sitten rokoteta”. Minä siihen tietenkin, että äiti varmaankin perustelee kantansa. Siihen äiti lupasi toimittaa minulle materiaalia myöhemmin.

Seuraavana päivänä äiti antoi minulle noin 5 cm paksun paperinipun A4:sia. Paperipinkan tarinat alkoivat Pasteurin ajoilta ja kulkivat läpi vuosikymmenien ja koko ajan punaisena lankana oli vahva rokotevastainen, paatoksellinen ja yksipuolinen julistus. Paatoksen julistus perustui yksittäistapauksiin, yksittäisiin mielipiteisiin ja johtopäätöksiin ilman selkeää logiikkaa.

Yhtä kaikki – mikään jutuissa ei vakuuttanut minua. Ainoa, mikä minua harmittaa on, että en ottanut itselleni kopiota paperipinkasta. Olisihan se täytynyt penkoa ajatuksella läpi ja tuoda julkisuuteen.

Toinen rokotuskieltäytyjä tuli vastaan parisen vuotta sitten vastaanotollani, kun ”funktionaalisen” lääkärin vastaanotolla ennen käynyt äiti tuli ensimmäisen kerran lapsensa kanssa vastaanotolleni ja minulle tuntemattoman lapsen kohdalla kysyin tietenkin aikaisempaa sairaus-/rokotushistoriaa.

Äiti tivasi tiukasti, miksi minä olin rokottamisista kiinnostunut. Kerroin tietenkin, että rokottaminen tai rokottamattomuus vaikuttaa kaikkeen mitä käsittelen ja sen vuoksi halusin tietää myös ne. No – lapsi oli totaalisti rokottamaton ja äidin mielipide rokottamisia vastaan oli kielteinen.

Kerron nämä tapahtumat sen vuoksi, että näitä ”totaalikieltäytyjiä” on todellakin ollut erittäin harvoin. Nyt, Covid-19-rokottamisen yhteydessä, näitä kieltäytyjiä on sitten ilmaantunutkin lukuisia.

Olen saanut jopa rapaa silmilleni kehottaessani hakeutumaan rokotukseen, vaikka vain omien läheisten suojelemiseksi, jos ei itsestään niin välitä.

Rokotuksen historia alkaa isorokkoepidemian ajoilta 1700-luvulta. Tuolloin tautiin sairastui ja se tappoi ihmisiä pelottavan tehokkaasti. Keksittiin variolaatio-niminen tekniikka, jossa lapsia altistettiin isorokolle, jotta he saisivat immuniteetin isorokkoa vastaan. Menetelmä toimikin hyvin – tosin lasten kuolleisuus moiseen oli 2–3 prosenttia. Eli laskennallisesti pahimmillaan 100 000 altistetusta lapsesta 3000 menehtyi menetelmän seurauksena.

Myöhemmin havaittiin, että karjanhoitajat sairastuivat muita harvemmin isorokkoon ja löydettiinkin ns. lehmänrokko, joka oli sukua isorokolle ja sen sairastaminen suojasi tältä pahemmalta taudilta. Siitä kehitettiin ensimmäinen rokote isorokkoa vastaan. Käytettiin myös isorokkopotilaiden rakkulanestettä ihonsisäisesti ruiskutettuna immunisaation saavuttamiseksi.

Isorokkorokotuksen historia on värikäs. Se sisältää rokottamista ja rokotuspakkoa ja rokotteiden vastustamista – lukiessani moista löysin huomattavasti yhtäläisyyksiä nykyiseen Covid-19-rokottamiseen ja sen vastustamiseen.

Rokottamisen historiaan kuuluu olennaisesti Pasteur, joka kehitti rokotteet rabiesta (vesikauhu) ja tetanusta (jäykkäkouristus) vastaan. Molemmat taudit ovat tappavia, joten motivaatiota rokottamiseen luulisi riittävän. Kuitenkin edelleen rokotusvastaiset ajatukset pysyivät hereillä ja pyrkivät vaikuttamaan rokottamisesta kieltäytymiseen.

Jos on olemassa keino, jolla turvallisuutta voidaan lisätä, on sitä käytettävä. Rokottaminen on yksi sellainen.

Isorokko saatiin lopulta kitkettyä ja se on kokonaan hävinnyt maailmasta. Polio on käytännössä lähes poistunut samalla menetelmällä – siis rokottamisella. Jäykkäkouristus on kehitysmaiden ongelma, mutta meillä ja muissa maissa, joissa rokottaminen on aktiivista, sitä ei ole. Rabies on useissa maissa julistettu hävinneeksi. Suomessakin ”kylvetään” itärajalle rokotesyöttejä villieläimille ja siten Suomi on edelleen rabiesvapaa maa.

Tässä on siis vain muutama esimerkki rokottamisesta ja sen hyödyistä.

Meillä on yleisvaarallinen tartuntatauti – Covid-19-virus – joka leviää hallitsemattomasti maailmassa. Sen kuriin saattaminen olisi mahdollista rokottamisen avulla. Kuitenkin rokotusvastaisuus on levinnyt kulovalkean tavoin.

Omassa potilaspiirissäni kaikki rokotusvastaiset ovat olleet nuoria/nuorehkoja aikuisia. Juuri se väestöryhmä, joka ammentaa ”tietonsa” ja ennakkoluulonsa netin syövereistä. Sitä ei aikaisemmin ole ollut käytössä ja niinpä tämä väestöryhmä onkin aivan uusi ryhmänsä. En alkuunkaan ymmärrä, miksi nämä oikeasti menevät tuohon harhatietoon niin syvälle.

Yksi nuori äiti (siis potilaani äiti) sanoi vastaanotollani, että älä loukkaa minun ihmisoikeuksiani vaatimalla rokotuspakkoa Covid-19-virusta vastaan. Olin todella hämilläni ja se onkin yksi syy, miksi tätä kirjoitan.

Meidän kaikkien oikeus – siis ihmisoikeus – on elää turvallisessa ympäristössä. Meillä on oikeus vaatia, että elinympäristö on turvallinen. Jos on olemassa keino, jolla turvallisuutta voidaan lisätä, on sitä käytettävä. Rokottaminen on yksi sellainen.

Palataan vielä historiaan: Keltakuume oli aikoinaan tappaja. Se tappoi Panaman kanavan rakentajatyöntekijöitä, jopa niin paljon, että rakentaminen keskeytettiin. Lopulta huomattiin, että sen aiheutti virus, jota sääski levitti. Siihen keksittiin rokote, joka on edelleen käytössä. Se rokote on edelleen pakollinen matkustettaessa useisiin Afrikan ja Etelä-Amerikan maihin.

Itse toimin lasten keskuudessa päivittäin. Minulle on pakollista tehostaa hinkuyskärokote säännöllisin väliajoin.

Mikä ihme voi olla se este, että Covid-19-virusta vastaan rokottamista ei voi säätää pakolliseksi? Tämä on minun julkinen vaatimukseni siihen.

Lisäyksenä vielä: Poliitikot, antakaa asiantuntijoiden – siis lääketieteen asiantuntijoiden – laatia jatkossa suuntalinjat pandemian hoitamiseksi. Ne ohjeet eivät ole poliittisia eikä puoluepolitiikkaa pidä sotkea tähän.

Hannu Hirsimäki

LT, lastentautien erikoislääkäri

matkalääketieteen erityispätevyys