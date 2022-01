Asunnottomuutta kokeneiden henkilöiden ja heidän kanssaan työskennelleiden ammattilaisten keskuudessa ensimmäistä asunto ensin -periaatteella toimivaa asumisyksikköä odotettiin Turkuun pitkään. Lopulta helmikuussa 2020 Sininauha Oy:n Niittykodissa käynnistyikin toiminta, ja ajan saatossa noin 40 pitkäaikaisasunnottomalle saatiin järjestymään asunto.

Niittykodista asunnon, kodin, saivat pääasiassa sellaiset henkilöt, joilla asuminen ei aiemmin muissa paikoissa ollut onnistunut päihteettömyysvaatimuksen tai heille vääränlaisen asumismuodon tai tuen vuoksi.

Ajoitus Niittykodin toiminnan käynnistymiselle oli osuva, sillä samaan aikaan koronapandemia teki tuloaan myös Suomeen, ja sen tiedettiin erityisen kovasti iskevän jo ennestään haasteellisissa olosuhteissa eläviin asunnottomiin.

Niittykodin ja sen asukkaiden integroitumisessa Hepokultaan on ollut monista syistä johtuvia haasteita pitkin matkaa. Monien päätöksentekoon, kilpailutukseen ja vuokrasuhteisiin liittyvien käänteiden jälkeen Turun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta päättikin joulukuussa 2021 seuraavaa: Keskitetyn asumisyksikön palveluntuottajiksi jatkossa valittiin 1.1.2022 alkaen Ratamokoti, Sininauha Oy ja Hoiva Oy.

Ratamokoti Turussa tarjoaa päihteetöntä asumista, ja on jo täynnä asukkaita. Sininauha Oy:llä ei ole Turussa tiloja 28.2.2022 jälkeen, jolloin Niittykodin nyt tilapäisesti jatkettu vuokrasopimus raukeaa. Sininauha Oy on tosin tarjonnut Niittykodissa nyt asuville, pääsääntöisesti turkulaisille entisille asunnottomille tilojaan Vantaalta, vaikkakin vasta viimeistään 1.7.2022 alkaen. Myöskään Hoiva Oy:llä ei ole Turussa toimitiloja, mutta he ilmoittavat silti voivansa ryhtyä tarjoamaan asumispalveluita turkulaisille 1.1.2022 alkaen – Espoossa.

Tällä hetkellä näyttää siis siltä, että viimeistään 1.3.2022 alkaen Turussa nyt kodin omaavia entisiä asunnottomia aletaan siirtää pääkaupunkiseudulle, ja mikäli he eivät pääkaupunkiseudun asumisyksiköihin mahdu tai eivät halua sinne siirtyä, Turussa on jälleen noin 40 pitkäaikaisasunnotonta – kadulla.

Monella Niittykodin asukkaalla on elämä peruselementteineen Turussa: perhe, ystävät ja sosiaali- ja terveydenhuolto. Toimiva ja vaikuttava päihdehoito voi keskeytyä tai katketa, sillä kunnat toteuttavat päihdehoitoa usein keskenään eri kriteerein.

Ylipäätään tämän tukea antavan yhtälön rikkominen siirtämällä asukkaat jo ennestään asunnottomuuden ja sen lieveilmiöiden kanssa painivalle pääkaupunkiseudulle vaikuttaa järjenvastaiselta. Jos sen sijaan nykyiset asukkaat haluavat jäädä itselleen tuttuun ympäristöön, he päätyvät asunnottomiksi Turun kaduille.

Joulukuussa Yle uutisoi, miten huostaanotettuja lapsia siirrellään ajoittain laitoksesta toiseen useita kertoja lyhyidenkin aikojen sisällä. Tämä aiheutti lapsissa vaikeutta luottaa muihin ihmisiin ja yhteiskuntaan.

Asunnottomuuteen johtavat tekijät kumpuavat usein sukupolvet ylittävästä syrjäytymisestä, ja monilla asunnottomuutta kokeneilla on kokemusta myös huostaanotoista, lastensuojelulaitoksista, juurettomuudesta ja vaikeudesta luottaa.

Aikuisikäisten asunnottomuutta kokeneiden ihmisten kohdalla vaikutukset ja seuraukset asuinympäristöstä toiseen väkisin siirtämisellä eivät olekaan juuri erilaiset kuin lapsilla – paikasta toiseen heittelyn sijaan tarvittaisiin kärsivällisyyttä, kestäviä ihmissuhteita ja pitkän aikavälin realistisia suunnitelmia.

Turussa on nyt tehty asunnottomuuden hoitoon liittyen ajassa takaisin päin palaava päätös, joka pahimmillaan tulee aiheuttamaan inhimillistä kärsimystä yksilöille ja heidän lähipiirilleen, mutta myös lisääntyviä kustannuksia ja työtehtäviä yhteiskunnalle.

On arvioitu, että yhden pitkäaikaisasunnottoman asuttaminen säästää yhteiskunnan kuluja vuositasolla noin 15000 euroa. Toisin sanoen, asunnottomuus yhden henkilön kohdalla maksaa yhteiskunnalle saman verran.

Koska yhteiskunnan, miksei kaupunginkin, sivistyksen mitta on se, miten se huolehtii heikoimmistaan,uskallan edelleen toivoa Turulta asunnottomuuden hoitoon nykyistä inhimillisempiä ja kestävämpiä ratkaisuja.

