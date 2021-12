Soten valtiojohtoista intensiivikehittämistä on jatkunut kaksikymmentä vuotta. Kehittämistyön totaalisesta epäonnistumisesta kertoo se tosiasia, että suomalaisten pahoinvointi on lisääntynyt rajusti eri ikäryhmissä useilla keskeisillä indikaattoreilla mitattuna.

Ikääntyvässä Suomessa kalliiden korjaavien sote-palvelujen tarve ja kustannukset jatkavat kasvuaan asettaen veronkorotuspaineita.

Sote reagoi terveys- ja hyvinvointihaittoihin ja tulokset ovat sen mukaiset. Yleisesti on tiedossa, että 50–60 prosenttia kuntien budjetista käytetään sote-palveluihin. Valistuneen arvion mukaan 80–90 prosenttia soten budjetista kuluu niin sanottuun kalliiseen korjaavaan tukeen, jossa terveys- ja hyvinvointihaitta on jo olemassa.

Lapsissa ja nuorissa syöksykierre on ollut jyrkkä, sillä esimerkiksi 13–17-vuotiaiden nuorisopsykiatrian avohoitokäyntien määrä on lisääntynyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan tarkasteluvälillä 2000–2020 reilu 400 %. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0–17-vuotiaiden määrä on kasvanut samalla ajanjaksolla 57 %. Yhden lastensuojelun laitossijoituksen vuotuinen kustannus on karkeasti 100 000 euroa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

65 vuotta täyttäneiden osalta Suomi tarpoo muihin Pohjoismaihin verrattuna omassa kehitysmaa-kastissaan, kun mittarina käytetään toimintakykyä ja terveiden elinvuosien määrää. Vuonna 2015 vakavasti toimintakykyrajoitteisten osuus kaikista 65 vuotta täyttäneistä suomalaisista oli karkeasti 15 prosenttia. Vastaava luku Ruotsissa ja Norjassa oli alle 7.

OECD:n mukaan ruotsalaisilla, norjalaisilla ja islantilaisilla 65 vuotta täyttäneillä oli viisitoista tervettä elinvuotta, mutta suomalaisten toimintakyky alkoi reistailemaan jo yhdeksän terveen elinvuoden jälkeen. Elinajanodotteen ollessa mainituissa maissa kutakuinkin sama on selvää, että suomalaiset tarvitsevat verrokkimaita enemmän yhteiskunnalle kalliita sote-palveluja.

Eläkkeellä olevien toimintakyvyn nopea heikkeneminen ja erityisesti pitkäaikaista ympärivuorokautista hoitoa edellyttävien muistisairauksien lisääntyminen rapauttaa tehokkaasti sote-palvelujärjestelmää ja samalla peruskunnissa muilla toimialoilla tehtävää ennaltaehkäisyä.

Valtiovarainministeriön valitettavan todennäköisessä skenaariossa ikääntyneiden julkisesti rahoitetun pitkäaikaishoidon ja kotihoidon osuus kasvaa kahdessa vuosikymmenessä viidestä kymmeneen miljardiin euroon.

1.1.2023 aloittavilla hyvinvointialueilla on lainsäädäntöön perustuvat taloudelliset kannusteet hillitä soten kalliiden korjaavien palvelujen ja kustannusten kasvua. Yksi tällainen kannuste on peruskuntien ja tulevien hyvinvointialueiden Hyte-kerroin.

Hyte-kertoimen kautta valtionosuuden suuruus määräytyy osaksi kuntien ja hyvinvointialueiden tekemän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön mukaan. Palvelujen myönteiset hyvinvointivaikutukset tulee kyetä osoittamaan erikseen määriteltyjen indikaattoreiden kautta.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Tulevat hyvinvointialueet ovat tosipaikan edessä. Sekä johtamisen että kehittämisen tulee olla ammattimaista. Toiminnan painopistettä on siirrettävä kaikissa ikäryhmissä dataohjattuun terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen siten, että tuki kyetään kohdentamaan ennaltaehkäisevästi niille, jotka siitä potentiaalisesti eniten hyötyvät.

Tukitoimien kustannusvaikuttavuutta tulee kyetä arvioimaan vaikuttavuusperustaista johtamista mahdollistavan raportoinnin kautta.

Niko Lankinen

(kok)