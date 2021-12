Hoitajien työvoimapula on käsin kosketeltavaa. Olen hieman allerginen vallitsevalle ajatukselle, että työvoimapulasta selviää palkkaamalla lisää väkeä tai jos tehohoidettavien koronapotilaiden määrä kasvaa, niin perustetaan lisää tehohoitopaikkoja.

Tämä lienee ydinongelma myös siinä, miksi hoitoalaa ei todellisuudessa arvosteta. Korulauseissa ja juhlapuheissa osataan arvostaa tai kun sairastuminen osuu omalle tai läheisen kohdalle. Jokainen meistä haluaa olla osaavissa käsissä sairastumisen hetkellä.

Potilaiden hoitaminen on erikoisosaamista. Hoitotyö ja lääketiede kehittyy jatkuvasti ja hoitajien tulee kouluttautua sen mukaan. Hoitaja ei voi olla vain yksi käsipari lisää. Ei ilman osaamista.

Hoitajien työn ydintä on pystyä havainnoimaan potilaan voinnissa tapahtuvat muutokset ja reagoida niihin. Mitä tarkoittaa, kun verenpaine on matala tai kun se on korkea? Miten huomataan, että potilas on kipeä, jos hän ei sitä itse kerro tai pysty kertomaan? Miksi joku potilas käyttäytyy sekavasti, vaikka se on hänelle epätavallista? Miten huomataan sisäiset verenvuodot tai tulehduksen aiheuttamat vakavat oireet? Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä siitä, mihin kaikkeen hoitajan tulee osata reagoida.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Potilaita hoidetaan yhteistyössä lääkäreiden kanssa ja lääkärillä on vastuu potilaan hoidosta. Mutta niin on hoitajallakin kaiken sen ajan, kun lääkäri on leikkaamassa, pitämässä vastaanottoa tai kiertämässä muulla osastolla. Lääkärit tekevät hoitosuunnitelmia sen mukaan, miten hoitajat potilaan voinnista informoivat.

Myös tehohoitoa vaativien potilaiden hoito on spesifiä erikoissairaanhoitoa, johon vaaditaan osaavallekin hoitajalle kunnollinen perehdytys. Kuten mihin tahansa eri erikoisalalle siirryttäessä. Tarvitaan osaamista.

Kyse on myös ihmisarvosta. Koneiden hoitamista arvostetaan tässä yhteiskunnassa ilmeisesti enemmän kuin ihmisten hoitamista. Koneiden hoitamisesta maksetaan kelvollista palkkaa.

Hoitajien työvoimapula johtuu arvotuksen puutteesta. Sen arvostuksen, että vaativasta työstä tulee maksaa arvoistansa palkkaa.

Tästä on jo nähty yksittäisiä esimerkkejä, miten tuntuva palkankorotus sai jopa alanvaihtajat palaamaan takaisin hoitotyöhön. Lääke on siis olemassa.

Palkankorotukset maksavat yhteiskunnalle rahaa, mutta nyt jos koskaan on se hetki, kun siihen tulee panostaa. Suomella on ollut varaa maksaa koronakriisi ja nopeasti on pystytty perustamaan ylimääräistä työtä vaativia työyksiköitä, näytteenottoa, tautijäljitystä ja niin kuuluukin olla. Kriiseihin tulee hyvinvointiyhteiskunnassa pystyä vastaamaan.

Nyt on aika vastata hoitajakriisiin ja ensimmäisenä kriisityönä nostaa hoitajien palkkoja.

Heidi Aaltonen

(vihr)