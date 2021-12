Jo pitkän aikaa ovat Turun päättäjät tehneet selväksi, että Logomon silta, funikulaari ja uusi konserttitalo ynnä muut miljoonahankkeet ovat tärkeämpiä kuin turkulaisten terveys. Tästä johtuen terveystoimi on kaupungissa katastrofaalisen huonolla tasolla.

On aivan turha edes yrittää soittaa terveyskeskukseen, koska ei sieltä kukaan vastaa, eikä soita takaisinkaan. Tästä johtuen on etenkin kiireellisissä asioissa ainoa vaihtoehto mennä konkreettisesti terveyskeskuksen tiskille hoitamaan asioitaan kasvotusten hoitajan kanssa.

Tässä on ongelmana se, että kaikki puhe kuuluu odotustilassa olevien ulkopuolisten korviin. Usein on puhuttava arkaluontoisistakin asioista lasiseinän takana olevalle hoitajalle. Puhe on sen verran kuuluvaa, etteivät odotustilassa istuvat voi olla kuulematta keskustelua, vaikka eivät sitä haluaisikaan kuulla.

Löytyisikö Turun päättäjiltä sen verran halua parantaa terveysasemien palvelua ja toimintaa, että antaisivat rahaa ääntä eristäviin, siirrettäviin seiniin toimistotiskin ja odotustilojen väliin? Yksityisyydensuoja paranisi selvästi.

Onko liikaa pyydetty?