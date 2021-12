Lääkäriliitto on lähtenyt voimakkaasti ajamaan vastaavan lääkärin asemaa tulevilla hyvinvointialueilla. Liiton mukaan vastaavan lääkärin asema tulee määrittää johtosäännöissä niin, että hän johtaa hyvinvointialueen terveydenhuoltoa kokonaisuutena.

Tehyn näkemyksen mukaan hyvinvointialueen johtamista ei voi monopolisoida lääkäreille.

Nykyäänkin sairaanhoitoalueiden johtamisessa korostuu johtamisosaaminen ja tehtävissä toimii myös muita ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita, kuten hoitajataustaisia henkilöitä. Tätä käytäntöä on jatkettava myös uusilla hyvinvointialueilla.

On luonnollista, että lääketieteellistä työtä johtavat lääkäritaustaiset johtajat. Ja aivan yhtä luonnollista ja tärkeää on, että hoitotyötä johtavat hoitajataustaiset johtajat.

Yhä pahenevan hoitajapulan vallitessa on oleellista, että hoitotyön johtamisen resurssit turvataan ja sote-sektorin suurinta henkilöstöryhmää johtavat hoitotyönjohtajat. He ymmärtävät hoitotyön merkityksen sekä siinä vaadittavat resurssi- ja osaamistarpeet. Juuri tähän hoitajataustaiset ylemmän korkeakoulututkinnon, johtamiskoulutuksen tai tohtoritutkinnon omaavat johtajat ovat saaneet koulutuksen – eivät lääkärit. Heillä on myös pitkä ja laaja-alainen kokemus eritasoisista johtamistehtävistä.

Hoitotyön johtajat vastaavat henkilöstön osaamisen tarkoituksenmukaisesta käytöstä ja organisoivat yksiköiden toiminnan potilaan, asiakkaan parhaaksi ympäri vuorokauden, päivästä toiseen. He luovat edellytykset potilas- ja asiakaskeskeiselle sekä turvalliselle ja vaikuttavalle hoitotyölle.

Hoitotyön johtajilla on myös merkittävä panos kehittämisessä, mikä näkyy jo nyt monina terveydenhuollon uusina toimintamalleina. Heidän ansiostaan Suomessa on esimerkiksi hoitajavastaanottoja, kliinisiä asiantuntijoita ja opettajia, hoitajien rajattu lääkkeenmääräämisoikeus, uusia työnjakomalleja, asiantuntijahoitajia jne.

Hoitotyön johtajien vastuulla on myös, että hoitotyössä käytettävät menetelmät perustuvat tutkittuun tietoon. He johtavat hoitotyön tutkimuksen ja opetuksen kehittämistyötä.

Hyvinvointialueilla ei saa missään tapauksessa syntyä tilannetta, että organisaation ylimmästä johdosta puuttuu suurimman henkilöstöryhmän linjajohtaja kuten esimerkiksi johtajaylihoitaja, johtava ylihoitaja tai vastaava.

Ilman riittävää määrää hoitotyön johtajia organisaatioiden eri tasoilla koko valtavan muutoksen toimeenpano vaarantuu, mikä tulee näkymään sosiaali- ja terveyspalveluissa tehottomuutena sekä hoitohenkilöstön tyytymättömyytenä. Seurauksena on kiistatta alan veto- ja pitovoiman heikkeneminen entisestään ja paheneva työvoimapula.

Millariikka Rytkönen

Tehyn puheenjohtaja

Kirsi Sillanpää

Tehyn johtaja