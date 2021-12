Vuonna 2020 Suomessa menehtyi yli 700 ihmistä oman käden kautta. Tämä on enemmän kuin esimerkiksi koronaan menehtyneitä samana vuonna.

Yle uutisoi helmikuussa 2019, että yli 400 000 ihmistä saa vuosittain sairausvakuutuskorvauksia masennuslääkkeistä. Tämä ei nykypäivänä taida enää edes riittää, minkä osoittaa THL:n ja Kelan viime vuonna korkeakouluopiskelijoille suunnattu tutkimus. Tutkimuksen mukaan joka kolmas korkeakouluopiskelija kärsii masennuksen ja ahdistuksen oireista. Masennuslääkkeitä määrätään myös univaikeuksiin sekä krooniseen kovan kivun hallintaan.

Työuupumus eli burn out on hyvin tuttu käsite monelle, jolla aika ei tunnu riittävän työtehtävien tekemiseen. Työuupumus yksinään ei kuitenkaan ole sairausloman peruste, vaan se pitää luokitella masennukseksi. Työuupumus ja stressi aiheuttaa myös mahdollista univajetta, jota sitäkin hoidetaan masennuslääkkeillä.

Mielenterveysongelmat ovat monelle todellisuutta. Ahdistuneisuutta ovat lisänneet koronatoimenpiteet, etäopiskelut ja yksin jääminen ilman lähiopetuksen suomaa tukiverkkoa.

Ihmistä ei saa jättää yksin pärjäämään lääkkeiden kanssa, vaan nimenomaan syihin masennuksen taustalla on puututtava.

Masennuslääkkeet eivät saa olla ainoa avunmuoto. Ihmistä ei saa jättää yksin pärjäämään lääkkeiden kanssa, vaan nimenomaan syihin masennuksen taustalla on puututtava.

Meillä Suomessa on hyvin ammattitaitoiset psykiatrit. Heitä vaan on hyvin vähän ja yhden potilaan hoidontarve on pidempiaikainen.

Mielenterveyspalvelut ovat hyvin ruuhkautuneet eikä ihmisten todellisiin ongelmiin ja syihin niiden taustalla päästä perehtymään siinä määrin kuin pitäisi.

Hoitovelkaa on kertynyt monella taholla. Jotta voimme toipua myös henkisesti tuleviin koitoksiin, muistetaan: Ketään ei saa jättää yksin.

Paula Hiltunen

(ps)