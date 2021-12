Kollega Fredrik Koivusalo (TS Mielipiteet 19.12.) esittää ytimekkäästi ajatuksia sote-uudistukseen liittyvistä, edessä olevista muutoksista, joiden tarkoitus on edelleen parantaa suomalaisen perusterveydenhuollon laatua. Kirjoittaja luettelee joukon ongelmia.

Nyt kun laki on jo voimassa ja sote-uudistuksessa on edettävä, olisi tähdellistä myös esittää ajatuksia siitä, miten lakiin säädettävät muutokset, jotka parantavat maamme sosiaali- ja terveyshuoltoa, voidaan parhaiten toteuttaa.

Esitetyt ongelmat ja riskit tunnetaan ja niihin on löydyttävä ratkaisut. Erityisen tärkeää on parantaa sairaan ihmisen mahdollisuutta saada halutessaan arvio tilanteestaan samana päivänä, kun terveysongelma on ilmaantunut. Tähänkin löytyy ratkaisu, mutta muutosten läpivieminen edellyttää yksituumaisuutta ja päättäjiltä yhteistä tahtotilaa.

Kansalaisten tuki edessä olevalle savotalle on välttämätön ja varmasti hyödyllinen.

Robert Paul

lääkäri

(r)