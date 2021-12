Suuri kiitos teille kaikille, jotka mahdollistatte terveydenhuollon toimivuuden! Tähän kiittämääni joukkoon kuuluvat siis kaikki, jotka edes pienimmältä määrin pidätte terveydenhuollon pyöriä pyörimässä ja kannatte kortenne kekoon sen puolesta, että yhteiskunta toimii ja kaikki muut pystyvät käymään terveinä ja hoidettuina töissä.

Tiedämme, että teillä on ollut pitkät ja raskaat ajat.

Teidän työtänne on saatettu jopa kyseenalaistaa ja toivomuksianne ihmisten vastuullisuudesta halveksua, vaikka olette varmasti tehneet parhaanne tilanteesta huolimatta.

Mutta minä, tai sydänystäväni emme kuulu siihen joukkoon.

Olen itse sairastanut sydäninfarktin 2015, ja sen jälkeen yrittänyt omalta osaltani tehdä parhaani, jotta jälkeeni kulkeville nuorille sydänsairaille polku olisi tasaisempi ja helpompi kulkea. Olen perustaja ja ylläpitäjä Nuoret Sydänsairaat -Facebook-vertaistukiryhmässä. Meitä alle 50-vuotiaita sydänsairaita on ryhmään kertynyt kolmessa vuodessa yli 800, ja lukumäärä kasvaa tasaisesti. Eri sydänsairausdiagnoosejakin ryhmän jäseniltä löytyy yli 50, eli joukkomme on varsin moninainen.

Suurella osalla meistä on kasvatettavana lapsia. Toivoisimme näkevämme heidän kasvavan aikuiseksi ja hankkivan oman perheen, jonka elämään toivomme kuuluvamme vielä isovanhempinakin. Toivomme olevamme täällä siis vielä pitkään.

Mutta kaikille meille on yhteistä myös se, että arvostamme tekemäänne työtä. Te olette se joukko ihmisiä, joille me luotamme tulevaisuutemme ja henkemme, kun meillä on se huono päivä. Te olette se joukko ihmisiä, joiden avulla toivottavasti saamme viettää joulua lastemme kanssa vielä ensi vuonnakin.

Me uskomme teihin ja toivomme, että jaksatte tehdä työtänne jatkossakin, vaikka epidemiat ravistelisivatkin yhteiskuntaamme.

Olette meille tärkeitä.

Toivotamme teille oikein hyvää joulua ja toivomme, että saisitte viettää joulunne läheisten seurassa, kuten mekin saamme viettää sen lapsiemme ja läheistemme seurassa.

Mutta te, jotka olette vartioimassa terveyden etuvartiossa joulun pyhinä, päivystämässä takiamme, teille olemme suurimman kiitoksen velkaa. Hymyilen teille, vaikka olisi huono päiväni. Sydämellisesti kiitoksia!

Ilkka Pilpola

Suomen Sydänliiton kokemustoimija, ja vertaistukihenkilö.

Nuoret Sydänsairaat Facebook-ryhmän perustaja ja ylläpitäjä

(kesk)