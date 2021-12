Arvoisa työnantaja, kuinka osaava on sinun henkilöstösi? Työpaikka, jossa osaamisen kehittäminen on mahdollistettu, on ehdottomasti kärjessä rekrytoinnissa. Osaamiseen panostava organisaatio menestyy nyt ja tulevaisuudessa.

Uusia toimintamalleja on syytä löytää. Kehittyvä ja kehittävä henkilöstö on tässä tärkein voimavara.

Terveydenhoitoalalla ajantasainen tietotaito on korkeatasoisen ja turvallisen hoidon perusta, ja osaaminen tukee myös työhyvinvointia. Vuosittain suositellaan täydennyskoulutusjaksoja aina silloin tällöin, ainakin 8–9 päivää vuodessa.

Turussa on ongelmana osaavan työvoiman saanti. Henkilökunnalle olisi työmotivaation lisäämiseksi hyvä, jos voi itse vaikuttaa työaikoihin ja työtapoihin ja annetaan mahdollisuus innovoida välillä omaa työnkuvaansa.

Moitteiden sijaan suositaan kiittämisen ilmapiiriä ja hymy ei olisi pahasta.

Työpaikoilla esiintyy myös työpaikkakiusaamista, joka on aika merkittävä asia, jos sitä ilmenee. Kenelle valitat, jos joudut sellaisen kohteeksi?

Hyvinvointi syntyy työstä ja sen määrän lisääminen on ratkaisu. Usein tapamme työskennellä on tehotonta. Jokaisen tulee kantaa oma vastuunsa tekemällä parhaansa.

Totta on, että työn tekeminen ja teettäminen on kallista.

Turun kaupunki on alijäämäinen seuraavat neljä vuotta, mikä tarkoittaa, että elämme velaksi. Meillä ei ole varaa investoida kerskakulutukseen, kuten raitiotiehen. Nyt maksamme velkaamme ottamalla uutta velkaa. Ei kuulosta järkevältä.

Minulla on kokemusta työnantajana ja terveyskeskushammaslääkärinä. Kuunnellaan asiakkaan tarpeita ja hoitoon on päästävä, kun on tarve. Saatava on myös välittömästi oireiden mukainen hoito. Puheluihin on vastattava!

Pirjo Niinivirta

valtuutettu, kaupunginhallituksen jäsen (ps)