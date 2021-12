Joulun aikaan hyväntekeväisyys ja lahjoittaminen on ollut perinteisesti suosittua. Niin avun tarve kuin auttamisen halu ovat jo näkyneet lukuisissa keräyksissä, joissa on voinut antaa toiveiden mukaisen konkreettisen joululahjan tai toivotun lahjakortin tuntemattomalle avun tarvitsijalle.

Korona-ajan rajoitukset asettavat kuitenkin haasteita ihmisten auttamiselle. Koska useat hyväntekeväisyystapahtumat kuten joulukonsertit ja -myyjäiset on jälleen peruutettu, niin erityisesti paikallisten ja pienten yhdistysten tärkeät tapahtumatuotot on korvattava muilla keinoin. Monet ovatkin aktivoituneet järjestämään rahankeräyksiä ja pyytävät toimintaansa lahjoituksia.

Uuden rahankeräyslain mahdollistama pienkeräys onkin varainhankintatapa, jota käyttävät jo sadat yhteisöt. Useat yhdistykset, seurat ja järjestöt ovat panostaneet digitaalisiin palveluihin ja kansalaisille on kehitetty uusia tapoja tukea verkossa. Näin lahjoittajien on mahdollista antaa tärkeä tukensa turvallisesti etänä.

Lipaskeräykset on onnistuttu korvaamaan verkko- ja mobiilimaksamisella. Hyvänä esimerkkinä on muun muassa Kauneimmat Joululaulut -keräys, joka on tehnyt lahjoittamisen ilman kolehtikäteistä helpoksi, kun suurelta osin on jouduttu luopumaan fyysistä kohtaamisista.

Konkreettisten lahjojen sijaan yksi tapa ilahduttaa läheisiään ja samalla tukea hyväntekeväisyyttä ovat eettiset eli aineettomat joululahjat, joita löytyy monen järjestön verkkokaupasta.

Tänäkin jouluna ehtii vielä tehdä hyvän tekonsa lahjoittamalla. Osallistuminen järjestöjen joulukeräyksiin on turvallinen tapa ohjata tukensa itselle tärkeään kohteeseen kuten ilmastotyölle, nuorten mielenterveyspalveluille tai eläinten suojelulle.

Lahjoittajien tuki on erityisen tärkeä, jotta järjestöt voivat tehdä työtään pitkäjänteisesti ja kanavoida apua sitä tarvitseville myös joulun jälkeen.

Pia Tornikoski

pääsihteeri

Vastuullinen Lahjoittaminen ry