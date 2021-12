Raitiotiekeskustelu on taas virinnyt Turun Sanomissa. Superbussitkin on mainittu. Perusteita on kyseenalaistettu puolin ja toisin.

Olisi tärkeä huomata, että digitaaliset mahdollisuudet sekä sähkö- ja akkutekniikka ovat kehittyneet valtavasti. Kymmeniä sähköbusseja ajaa jo Fölin liikenteessä. Myös vety polttoaineena tekee tuloaan. Lisäksi koronaepidemia on vähentänyt Fölin joukkoliikenteen käyttöä yli 30 prosenttia.

Matkustajamäärien nousulle keskeistä on kokonaisuutena helppo ja sujuva matkustaminen. Monelle raitiotie toisi lisää vaihtoja. Henkilöautojen sähköistyminen vähentää kaupunkien melu- ja ympäristöhaittoja. Turussa ei myöskään ole Keski-Euroopan kaupunkien kaltaisia ruuhkia.

Yhteiskuntataloudelliset hyödyt toteutuvat sähköbussien ja lähijunien kokonaisuudella. Näitä hyötyjä ovat muun muassa matka-ajan lyheneminen ja ympäristöhaittojen väheneminen. Kaupunkitaloudellisia hyötyjä tulee ympäristöystävällisen ja hyvin toimivan joukkoliikenteen kautta myös ilman raitiotietä.

Superbussit lienevät jo kuopattu. Tampereen nivelbussit eivät ole superbusseja. Helsingin joukkoliikenteessä on uusia sähkökäyttöisiä nivelbusseja, jotka ovat saman kiinalaisen yhtiön valmistamia kuin Turun sähköbussit. Tarvittaessa uudet nivelbussit tuovat riittävän määrän lisäkapasiteettia.

Raitiotien edullisuus perustuu siihen, että sen kapasiteetti on myös käytössä. Turussa sen kapasiteetti olisi käytössä vain ruuhka-aikoina.

Sähköbussin ja lähijunan käyttö energiatehokkuuden näkökulmasta on erittäin kannatettavaa ja edullista.

Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) tietokannan mukaan sähköbussien energiankulutus on 0,08 kilowattituntia per matkustajakilometri. Kaasubussilla 0,25, dieselbussilla 0,23, raitiovaunulla 0,24 ja Sm5 -lähijunalla 0,07 kilowattituntia matkustajakilometriä kohti. Sähköbussin ja lähijunan käyttö energiatehokkuuden näkökulmasta on siis erittäin kannatettavaa ja edullista.

Robottibussitkaan eivät ole utopiaa. Tampereella kokeillaan pieniä robottibusseja syöttöliikenteenä lähiöistä päälinjoille.

Kuriositeettina mainittakoon selvitys raitiotien linjauksesta Tuomiokirkon edestä. Kirkon edestä autoliikenne poistettiin kirkon rakenteiden liikkumisen vuoksi. Voi vain arvata, millaisen liikkumisen raitiovaunut aiheuttaisivat kirkon rakenteille.

Seudullinen joukkoliikenne ympäristöystävällisin bussein ja lähijunin palvelee parhaiten Turun ja koko seudun kaupunkikehitystä, ilmastotavoitteita ja sujuvaa liikkumista.

Satama ja lentoasema tulisi liittää myös lähijunaliikenteen ja tunnin junan piiriin eikä raitiotien piiriin. Tärkeää on, että satamasta, tulevasta matkakeskuksesta ja lentoasemalta pääsee Fölin busseilla lähialueille ja suorilla junayhteyksillä seutukuntiin, maakuntaan ja kauemmas. Näillä ratkaisuilla vahvistetaan raitiotietä laajemmin työmatkojen ja vapaa-ajan matkailun mahdollisuuksia joukkoliikennettä käyttäen.

Marko Heimonen

Kaarina

(kesk)