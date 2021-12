Tammikuussa valitaan perustettaville hyvinvointialueilla valtuustot ja hallitukset. Monet ehdokkaat ovat jo ilmoittaneet pitävänsä huolta oman seutunsa sosiaali- ja terveyspalveluista.

Miten he sen aikovat tehdä, on jäänyt hämärän peittoon. Demokratiassa edustajalla on vain yksi ääni muiden joukossa.

Vaikuttaa siltä, että sairaanhoitopiireissä nykyiset luottamushenkilöt ovat antautuneet valkotakkien ohjattavaksi. On uskottu ja pelätty liiaksi "potilasturvallisuus vaarantuu" -korttia ja luovutettu päätösvalta valkotakkisille.

Avain sosiaali- ja terveyspalveluiden hoitamisessa on virkamiesjohdolla, joka vastaa operatiivisesta ja käytännön johtamisesta. Viime kädessä he vastaavat varojen tarkoituksenmukaisesta kohdentamisesta, palvelujen joustavuudesta ja ammatillisuudesta, henkilöstön hyvinvoinnista ja riittävyydestä. Tehtävä on vaativa ja sen hoitaminen edellyttää ammatillista johtajuutta ja johtamisen osaamista. Johtaminen on oma alansa, johon kouluttaudutaan.

Terveydenhuollon johdossa ovat vahvasti edustettuna lääkärit. Lääkärin koulutus ei pätevöitä ammattimaiseen johtamiseen. Diagnoosin tekeminen ja hoitoryhmän johtaminen ei merkitse organisaation johtamisen osaamista. Vaarana on, että Lääkärilehden pääkirjoitus 10.12. lääkärijohtamisesta toteutuu.

Lääketieteellinen johtajuus on erikoisalan johtajuutta, joka on vain yksi sektori organisaation tehtävästä. Johtajavalinnassa on vaara kaksinkertaiseen vahinkoon; menetetään hyvä alansa osaaja ja saadaan kyvytön johtaja. Vertailun vuoksi voidaan hakea oppia kuntapuolelta, missä johtajat ja pormestarit ovat pääosin ammattijohtajia.

Erityisesti terveydenhuollon kustannukset ovat merkittävä julkinen menoerä, jonka hyödyntäminen edellyttää ammatillista johtajuutta. Johtaminen on oma alansa, joka edellyttää vahvaa hallinnon, talouden ja henkilöstön johtamisen osaamista.

Kenenkään osaamista ei pidä väheksyä, mutta lääkäri pysyköön takissaan. Hoitotyön merkityksestä kertoo se, että jos lääkärit lähtevät, potilaat jäävät. Jos hoitajat lähtevät, lähtevät myös potilaat.

Pertti Torppa

Helsinki