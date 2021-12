Turussa pitäisi näkyä Turun eläväinen ja monipuolinen historia, joka houkuttelisi myös turisteja kaupunkiin. Kupittaan siirtolapuutarhan kehittäminen ja esilletuominen antaisi oivan lisän Turun monipuoliseen kulttuurihistorialliseen tarjontaan.

Siirtolapuutarha olisi juuri sellainen kohde, jonka säilyttäminen voitaisiin tulevaisuudessa nähdä merkittävänä kulttuuritekona ja osana elävää kaupunkihistoriaa. Kun näin on tehty esimerkiksi Berliinissä, miksi se ei voisi onnistua myös Turussa?

Mielestäni Kupittaan siirtolapuutarha on merkittävä osa Turun historiaa ja kaupunkirakennetta jo siksi, että se sijaitsee aivan Turun keskustan tuntumassa ja on helposti saavutettavissa.

Siirtolapuutarha-aluetta kehittämällä ja sen monimuotoisuutta ylläpitämällä puutarhasta saadaan vehreä keidas, historiallisesti ja ekologisesti merkittävä alue, jossa viihtyisivät puutarhamökkiläisten lisäksi myös muut turkulaiset ja vierailijat, luontoa unohtamatta. On hyvä idea, että puutarha on kaupungin keskustassa!

Siirtolapuutarhalla on suuri merkitys niin aktiiviselle liikkujalle kuin luonnollekin osana Turun viheralueverkostoa, ja se liittyy luontevasti Kunnallissairaalantien viherkäytävään, joka jatkuu pitkälle kohti merta. Se linkittyisi oivasti Kupittaan kautta Turun kaupunkipuistoalueeseen.

Siirtolapuutarha on osa kaupungin keuhkoja ja hiilinielu ja sillä on suuri merkitys myös luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä.

Kupittaan siirtolapuutarhassa on sen runsaan, monipuolisen ja kulttuurihistoriallisestikin arvokkaan kasvillisuuden ansiosta myös monipuolinen eliöstö, eli juuri sitä monimuotoisuutta, joka uhkaa hävitä niin Suomesta kuin koko maailmasta. Luonnon monimuotoisuus on se, joka ylläpitää kaikkien ihmisten elämää.

Päättäjien on ymmärrettävä myös se, että luontoa voidaan suojella vain siellä, missä sitä on. Tästä syystä siirtolapuutarhan ”siirtäminen” Koroisiin on absurdi näkökanta.

Kupittaan alueelle ajan kanssa kehittynyttä monimuotoisuutta ei voida siirtää.

Jos asiaa ajatellaan puhtaasti talousnäkökohdasta, niin mikään talous ei kestä, jos luonto romahtaa. Ei edes Turun.

Kirsti Palmu

maisemasuunnittelija