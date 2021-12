Suomalaiset nuoret itsenäistyvät tilastojen mukaan keskimäärin aikaisemmin kuin muut eurooppalaiset. Nuorella aikuisella ensimmäisen oman kodin perustaminen osuu usein elämänvaiheeseen, jossa nuori on monella tavalla taitekohdassa. Tässä merkittävässä elämänvaiheessa pohditaan monia nuoren omaa tulevaisuutta rakentavia asioita.

Nuori kaipaa tulevaisuutensa suunnitteluun ja itsenäisen elämän aloittamiseen tukea etenkin läheisiltään ja perheeltään. Aina nuorella ei kuitenkaan ole lähiverkoston tukea esimerkiksi lapsuudenperheen mielenterveys- tai päihdeongelmien tai vaikkapa uudelle opiskelupaikkakunnalle muuton vuoksi.

Yksinäisyyden kokemukset vahvistavat ulkopuolisuuden tunnetta, mikä voi pahimmillaan johtaa vakaviin ja pitkälle nuoren elämään vaikuttaviin osattomuuden kokemuksiin.

Toimimme Suomessa asunto ensin -periaatteella, jossa ajattelemme, että oma koti on itsenäistymisen ja oman elämän perusyksikkö. Pelkät seinät eivät kuitenkaan riitä, sillä nuoret tarvitsevat tukea itsenäistymiseensä asumisensa alkutaipaleella.

Ammattilaisten tarjoamaa tukea ei riitä kaikille eivätkä kaikki nuoret sitä edes tarvitse, sillä usein riittää, että elämässä on mukana yksi luotettava aikuinen. Tähän tarpeeseen on aikoinaan vastannut TVT asuntojen ja Tukenasi ry:n yhteistyö. Yhteistyön avulla moni ensimmäistä kertaa omilleen muuttava nuori on saanut oikea-aikaisesti asunnon sekä vapaaehtoisen tukihenkilön tarjoaman tuen asumiseen.

Tukenasi ry:n TUAS-toiminnan työntekijät tekevät yhdessä vapaaehtoistensa kanssa asumissosiaalista työtä, joka ennaltaehkäisee asunnottomuutta ja tukee nuoren vuokra-asumista. Yhteistyöstä hyötyvät niin nuoret kuin vuokranantajakin, kun asuminen sujuu ongelmitta ja nuori saa apua asumisen haasteisiin jo varhaisessa vaiheessa.

Tämä kaikkia osapuolia, ja ennen kaikkea nuoren elämää, tukeva yhteistyö ei ole syntynyt itsestään, vaan kumppanuuden systemaattisella kehittämisellä.

Ketterien, yhteisesti pohdittujen selkeiden rakenteiden ja prosessien avulla nuoria on voitu tukea arjen asioiden hoitamisessa myös silloin, kun nuoren omalla lähiverkostolla ei ole siihen voimavaroja tai mahdollisuuksia.

Katja Suominen

toiminnanjohtaja

Anne-Mari Alanko

vapaaehtoistoiminnan koordinaattori

Tukenasi ry

Erja Ylitalo

asuntopalvelupäällikkö

Maarit Levo

asiakaspalveluvastaava

TVT-Asunnot