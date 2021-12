Tammikuussa pidetään ensimmäiset vaalit, joissa valitaan hyvinvointialueiden valtuustojäsenet. Varsinais-Suomi muodostaa yhden alueen, jonka rajat ovat samat kuin maakunnan. Kuntien vastuulla on ollut terveyden- ja sosiaalihuollon järjestäminen. Sote-uudistuksen myötä niistä vastaavat hyvinvointialueet.

Uudistusta kannattavat poliittiset tahot ovat ylistäneet uudistusta ja luvanneet ummet ja lammet.

Maamme hallituksen ehdotus nopeammasta hoitoon pääsystä on lausuntokierroksella. Ehdotus on kunnianhimoinen ja herättää kysymyksiä. Hoidon tarpeen arvioinnista hoitoon pääsyn määräaikaa tiukennetaan, perusterveydenhuollon kiirettömässä hoidossa, nykyisestä kolmesta kuukaudesta seitsemään päivään. Virka-aikana sinun on saatava välitön yhteys perusterveydenhuoltoon, ja ammattitaitoisen henkilön tekemä arviointi hoidon tarpeesta on tehtävä samana päivänä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

On huomioitava, että tämä ei välttämättä tarkoita lääkärin tekemää arviointia tai antamaa hoitoa. Sinulle voidaan antaa aika muunlaiselle hoitohenkilökunnalle.

Jos hyvinvointialue ei pysty antamaan kyseistä palvelua, täytyy sen järjestää palvelu muilta palveluntuottajilta. Voit joutua ottamaan vastaan palvelua hyvinkin kaukaa kotoa, kunhan palvelupaikka on hyvinvointialueen rajojen sisällä, jos muualla on parempi lääkäritilanne.

Jos jollakin terveysasemalla on krooninen henkilökuntapula ja se ei pysty täyttämään velvoitteitaan, se todennäköisesti lakkautetaan.

Sote-uudistuksen myötä epämukavat poliittiset päätökset helpottuvat, koska ne tehdään kauempana kotikunnastasi. Valtaenemmistö äänioikeutetuista asuu kaupungeissa. Kaupunkien edustajat voivat enemmistöpäätöksellään ajaa syrjäseutujen edustajien yli.

Palvelusetelien käyttöä suunnitellaan lisättäväksi, jos hyvinvointialue ei pysty järjestämään hoitoa. Näillä voisi saada hoitoa yksityisiltä palvelujen tuottajilta.

Palvelusetelien jakamiseen liittyy byrokratian lisääntymistä, koska niiden myöntämiseen tullaan todennäköisesti liittämään tarveharkintaa. Ne eivät myöskään paranna syrjäseutujen palvelutarjontaa, koska yksityisten palvelut ovat kauempana suuremmissa asutuskeskuksissa.

Suunnitellaan myös digitaalisten palvelujen lisäämistä, mikä kyllä vähentää kustannuksia, mutta kaikki eivät pysty käyttämään digitaalisia työkaluja. On oltava mahdollisuus suoriin henkilökontakteihin. Pelkästään nettiyhteyteen, kuten videointiin perustuva hoito tai hoidon tarpeen arviointi lisää hoitovirheen mahdollisuutta.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

On myös ollut puhetta mobiilipalveluista, kuten terveysbussien käytöstä. Tämä ei välttämättä ole huono ratkaisu, mutta saa nähdä, riittääkö polttoainetta viemään bussi meikäläisen kotikylään Särkisaloon asti.

Sote-uudistuksen tavoitelistalla on ensimmäisenä "turvata yhdenvertaiset palvelut" ja viimeisenä listalla on "hillitä kustannusten kasvua". Pelkästään sote-uudistuksen toteuttamisen aiheuttamat muutoskustannukset ovat miljardin euron luokkaa. Nähtäväksi jää, mihin tavoitteiden painopiste sijoittuu, kun taloudelliset realiteetit tulevat vastaan.

Mielestäni kannattaa rehellisesti tuoda esille niitä vaaroja, jotka piiloutuvat sote-uudistukseen, siinä toivossa että poliitikkojen halveksinta ei lisääntyisi ja ettei neljän vuoden kuluttua pidettävissä vaaleissa äänestäjiä olisi vielä vähemmän kuin mitä nyt on odotettavissa.

Fredrik Koivusalo

eläkkeellä oleva lääkäri, LKT

(r)