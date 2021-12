Tällä kertaa terveiset lähtevät sinne, missä päätöksiä tehdään. Logomon sillalle suunnitellaan TS:n mukaan jatkopalaa. Nyt kun ollaan harjoiteltu tämän nykyisen pötkön kanssa, jatkopalan kustannusarviointi lienee jo helpompaa. Mitataan vaikka viivoittimella tuo nykyinen silta ja arvioidaan budjettihinta per metri tarvittavalle palalle sen pohjalta.

Ollaan varmaan jo hehtaareilla, vaikkei projektiosaaminen kuuluisikaan omiin vahvuuksiin. Sitä ei tainnut muuten olla isommin sillan 'ykkösvaiheen' työryhmällä, sellainen vaikutelma syntyi itselleni, mutta todennäköisesti olen väärässä.

Eräs matematiikan opettaja kirjoitti tuossa muutama päivä sitten Hesarin mielipidesivuilla ja oli huolissaan, että koululaisten on hankalaa käsittää lukuja, joissa on neljä tai useampi numero. Tuntuu, etteivät koululaiset paini yksin noiden haasteiden kanssa.

No, nyt meillä on kuitenkin pohjana kelpo putki, joka vuotaa ainoastaan sateella (asiantuntijan ellei jopa johtajan kommentti: "sen kuuluukin vuotaa, muuten lasit huurtuvat"). Talvikautena sillan liukkaus on päässyt yllättämään ja ureapohjaista liukkauden estoa on kokeiltu (ja taasen mainio johtotason kommentti, että "onneksi löytyy kuitenkin kaiteet, joista saa tukea"). Liukkauden esto tuntuu toimivan yhtä hyvin kuin ureaan perustuva lämmitys housuissa kylminä aikoina.

Nuo johtajatason kommentit kuulostavat silkalta kettuilulta veronmaksajan korvissa. Kai sitä nyt 20 miljoonalla eurolla olisi voinut olettaa saavansa vuotamattoman ja turvallisen kävelysillan?

Kävin tuossa pakkasilla putken testaamassa, ei ollut lätäköitä eikä hyttysiä eikä ketään muitakaan. Yksin sain kävellä päästä päähän.

No, muistetaan kuitenkin ottaa ne koronarokotukset ajallaan, myös se kolmas.

Esa Rissanen

DI, Turku