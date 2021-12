Nyt yritetään ihmisiä mielistellä ja houkutella ottamaan vastaan koronarokotus. Tämä on kuin tervan juontia "pakkasella" niille, jotka ovat päättäneet, että he eivät sitä ota.

Miksei Suomessa tehty rokotuksesta pakollista kaikille, joilla ei ole mitään lääketieteellistä estettä sen ottamiseen?

Tämä pieni joukko, joka ei rokotetta hyväksynyt, kuormittaa nyt sairaanhoitoa ja sairaaloita ennen näkemättömällä tavalla.

Tämä päätös olisi voitu tehdä eduskunnan toimesta vuosi sitten, eli silloin, kun rokotteet koronaa vastaan tulivat saataville. Tällä olisi saatu koronapiikin vastustajat hiljenemään ja sairaaloiden ylikuormitus olisi vältetty.

Nyt se on myöhäistä tehdä ja meillä on se mitä on. Sairaaloiden hoitohenkilökunta "vaappuu" jaksamisen rajamailla ja sijaisia ei ole mistään ottaa. Krista Kiuru kertoi jo sotilaiden kutsumisesta antamaan rokotuksia.

Tämä tällä hetkellä, kunnes tulee taasen uusi "tyvi", joka vaatii oman rokotteensa.

Rauno Jokiniemi

merikapteeni

Noormarkku