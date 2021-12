Ydin vs. seutukunta, tyttö vs. poika, kokoomus vs. Sdp.

Politiikka koetaan vastakkainasettelun, kilpailun ja omaneduntavoittelun pelikenttänä. Aito yhteistyö tuntuu loistavan poissaolollaan, vaikka tavoitteen pitäisi olla yhteinen.

Tuleva aluehallintouudistus on kuitenkin niin elintärkeä meille kaikille, että siinä on pakko onnistua. On tehtävä yhteistyötä – jopa yli puoluerajojen. Vaikka edustamme eri puolueita, tunnistamme samat huolet ja pohdimme samanlaisia ratkaisuja liittyen uuteen aluehallintoon.

Uuden rakentaminen on aina ensin kallista, mutta jos aidosti mietitään prosessit ja järjestelmät alusta asti potilas- ja asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi, niin uskomme, että lopputuloksesta on saatavissa nykytilaa toimivampi. Kokonaisuus, jossa resurssit kohdistuvat järkevästi ja turha byrokratia voidaan karsia. On hyödynnettävä monipuolisia ratkaisuja ja erilaisia palvelumuotoja.

Toki pelkästään tietojärjestelmien tai työtehtävien liittäminen vie aikaa, työntekijäresurssia ja rahaa, mutta uudistuksessa voidaan myös korjata nykytilan puutteita.

Sote-palvelut ovat yhteiskunnan suuri kuluerä nyt ja tulevaisuudessa, koska ne ovat elintärkeitä palveluita. Uudistuksella ei ollakaan ensisijaisesti hakemassa säästöjä vaan kattavia, saavutettavia, asiantuntevia ja yhteensopivia palveluita.

Tulevaisuuden malli tarvitsee sekä keskittynyttä laajaa osaamista että pieniä asiantuntijatoimijoita. Esimerkiksi sosiaalipuolella on useita pienempiä yrityksiä, jotka tuntevat parhaiten kentän toimintatavat ja osaavat siten myös muokata palvelutarjontansa sen mukaan. Organisaatiomuutos ei muuta tarvetta saada jatkuvasti monipuolisesti erilaisia palveluita.

Terveyspuolella on monia suuria palveluntarjoajia – julkisia ja yksityisiä – ja monesti siellä onkin aiheellista koota mahdollisimman laaja asiantuntemus yhteen paikkaan. Koko ei kuitenkaan voi olla ainut tai edes ohjaava kriteeri kaikille palveluille. Kaikkia tarvitaan ja kaikki on otettava mukaan, jotta uudistuksesta tulee paras mahdollinen.

Ennaltaehkäisevät palvelut olisi nostettava nykyistä merkittävämpään rooliin, koska niiden avulla voidaan ongelmiin tarttua ajoissa, ennen kuin ne kasvavat liian suuriksi. Erityisesti näissä palveluissa kolmannen sektorin eri yhdistyksiä, säätiötä ja osuuskuntia tarvitaan toimijoiksi erikokoisten yritysten rinnalle.

Ihmisen pitää kokea tulevansa kohdatuksi kokonaisena. Siinä säästetään resurssien lisäksi myös kaikkien hermoja.

Uuden aluehallinnon tavoitteen pitää olla ihan alusta alkaen yhteinen. Sen tulee olla täysin vailla pelejä tai edes oman asuinkunnan etuuksien valvontaa ja perään katsomista.

Tässä olisi vihdoin mahdollisuus kuntarajattomalle alulle. Nyt jos se ei pysy avoimena ja ainoastaan parasta mahdollista koko Varsinais-Suomen alueelle tavoittelevana tekemisenä, niin se ei tule meidän elinaikanamme muuttumaankaan sellaiseksi.

Muiden alueiden tekemisestä voidaan oppia ja noukkia sieltä parhaat palat jo nyt. Erilaiset näkemykset ovat rikkaus ja monipuolinen osaaminen välttämättömyys. Kaikki kivet on käännettävä ja sitten koottava parhaat ratkaisut varsinaissuomalaiseen malliin. Malliin, jolla me takaamme hyvinvointia myös tulevaisuudessa.

Juuso Ranne

(sd)

Maria Lahtinen

(kok)