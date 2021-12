Soveltavalla liikunnalla tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joilla sosiaalisen tilanteen, vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikkenemisen on vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan. Noin 15 prosenttia suomalaisista tarvitsee soveltavan liikunnan palveluita. Tarve näille palveluille tulee jatkossa kasvamaan esimerkiksi väestörakenteen ikääntymisen takia.

Viranomaisillamme on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta. Jokaisella suomalaisella on perustuslakimme ja kansainvälisten sopimusten turvaama oikeus liikuntaan. Kunnat on velvoitettu järjestämään liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmille. Lisäksi kuntien tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää liikuntapaikkoja. Nämä tehtävät säilyvät tulevan alueuudistuksen jälkeenkin.

Maamme kunnat käyttävät soveltavaan liikuntaan 2,3 euroa asukasta kohden. Lounais-Suomen kunnissa soveltavan liikunnan resurssit ovat valtakunnallisen keskitason alapuolella. Alueemme kunnissa soveltavalle liikunnalle osoitettujen työtuntien keskiarvo on valtakunnallista tasoa pienempi. Monista kunnista puuttuvat soveltavan liikunnan suunnittelun ja seurannan järjestelmät.

Olisikin syytä pohtia, miten liikuntapalvelujen yhdenvertaista saavutettavuutta voisi Lounais-Suomessa kohentaa.

Liikunnan harrastamisen olosuhteiden esteettömyys on nostettava Lounais-Suomen osalta erikseen esille. Alueella on liikuntapaikkojen rakentamisessa oltu suhteellisen passiivisia ja väestömäärään suhteutettuna liikuntapaikkoja on maan keskitasoa vähemmän. Yhdenvertaisuuden näkökulmasta on viitteitä siitä, ettei Lounais-Suomen liikuntapaikoilla ole huomioitu esteettömyyttä siinä määrin kuin voisi edellyttää.

Kuntien liikuntatoimet, eri järjestöt, sosiaali- ja terveyshuollon laitokset sekä koulut ovat merkittäviä soveltavan liikunnan järjestäjiä Suomessa. Kahdessa kolmasosassa Lounais-Suomen kunnista soveltavan liikunnan palveluista vastaa ensisijaisesti liikuntatoimi, jonka tärkein yhteistyökumppani on sosiaali- ja terveystoimi.

Hallinnolliset rajat ylittävällä yhteistyöllä on kokonaisuudessa oleellinen rooli ja sen on jatkuttava sote-uudistuksen jälkeenkin. Asiakkaille palveluketjujen jatkuvuus kuntoutuksesta liikuntapalveluihin ja mahdollisiin kolmannen sektorin palveluihin on tärkeää.

Poikkihallinnollinen yhteistyö ja roolitus tulee sopia näkyväksi. Tällöin tiedetään, kuka tekee mitä ja miten asiakas milloinkin ohjataan eteenpäin.

Alueellamme asukkaat käyttävät valtakunnallista tasoa enemmän järjestöjen soveltavan liikunnan palveluja ja liikuntatoimen ryhmien määrät ovat alueemme kunnissa valtakunnallisen tason alapuolella.

Liikuntapalvelujen yhdenvertaisen saavutettavuuden kulmakivi on suunnitelmallisuus. Kunnissa on syytä tarkastaa, että liikuntapalvelujen toteuttamisesta on olemassa suunnitelma, jossa on mukana myös soveltavaa liikuntaa koskevia konkreettisia tavoitteita. Paikallaan on myös varmistaa, että liikuntapalvelujen yhdenvertaista saavutettavuutta ja soveltavaa liikuntaa koskevat kirjaukset löytyvät myös kunnan strategiasta ja hyvinvointikertomuksesta.

Mietittynä pitäisi olla ennen kaikkea, millaisilla poikkihallinnollisilla rakenteilla ja konkreettisilla keinoilla tavoitteet saavutetaan.

Yhteistyössä on voimaa tässäkin asiassa. Kunnat tarvitsevat kuntalaistensa yhdenvertaisuuden takaamiseksi myös kolmannen ja yksityisen sektorin toimijoita. Lisäksi kuntien välinen yhteistyö asiassa on toivottavaa.

Luovuus ja avaukset uusista yhteistyön muodoista olisivat paikallaan. Voisiko tulevaisuudessa olla vaikkapa kiertäviä soveltavan liikunnan osaajia? Näin takaisimme yhdenvertaisia palveluita myös pienemmissä kunnissa asuville.

Tärkeintä on, että palvelut vastaavat käyttäjien tarpeita. Soveltavan liikunnan kohderyhmän kuuleminen ja heidän osallistamisensa palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa on ensiarvoisen tärkeää.

Lounais-Suomen

alueellinen liikuntaneuvosto