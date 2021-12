Suomen kaivoslainsäädäntöä ollaan parhaillaan uudistamassa. Huomio tulee kiinnittää erityisesti kaivostoiminnan loppumisen jälkeiseen ympäristön tilaan ja luonnonvarojen säästämiseen myös tuleville sukupolville.

Suomessa kaivosyhtiöt tekevät velvoittavia ennallistamissuunnitelmia, toimivat luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja asettavat huomattavia takuusummia ongelmien varalle, Pekka Suomelan ajatuksia mukaillen (TS Mielipiteet 8.12.). Toiminta tapahtuu yhteisymmärryksessä viranomaisten kanssa, perusteltujen ja hyväksyttävien toimintaperiaatteiden mukaisesti. Kaivostoiminnan yhteiskuntavastuuraportti vuodelta 2014 on julkinen asiakirja. Positiivinen asenne edistää kaivoslainsäädännön uudistamista.

Luontovaikutukset sekä yhteiskunnallinen vaikuttavuus ovat kaivoslakien uudistuksen ydin. Työnjako on selvä. Tavoitetason ja yhteiskunnallisen hinnan päättää eduskunta, ja kaivosyhtiö maksaa kustannukset. Päätettäessä velvoitteista, ehdoista ja rajoitteista vaikutetaan siihen, milloin, paljonko ja minkälaisia kaivoksia Suomeen perustetaan.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Lainlaatijoilla on taustana varsin tarkka ymmärrys tilanteesta. Menneistä virheistä otetaan oppia, ja kertyneen uuden tiedon perusteella määritetään uudet rajat.

Ympäristönsuojeluun liittyvien velvoitteiden ja tavoitteiden tulee olla riittäviä ja niiden pitää tulla kirjatuiksi uuteen kaivoslainsäädäntöön. Yksi keskeinen kokonaisuus on vaikutusalueen ennallistaminen kaivostoiminnan päätyttyä. Jos kaivos hyväksytään kuntaan, hyväksytään samalla luonnossa tapahtuvat muutokset, mutta edellytetään etukäteen päätettyjen korjaustoimenpiteiden toteutumista.

Ennallistamisen vaikeudesta ja tärkeydestä ovat vakuuttavina esimerkkeinä Harjavallan metallisulattamoiden ja Outokummun Keretin kaivoksen raskasmetallipäästöistä johtuneet metsäkuolemat.

Kaivoksen aiheuttama maiseman muutos on hahmotettavissa ja muutettavissa kolmiulotteisesti tarkasteltavaan digitaaliseen muotoon. Muutos on näin kaikkien tiedossa, eikä se tule kenellekään yllätyksenä. Tilannekuva alueesta kaivoksen lopettamisen jälkeen on nykyään useimmiten avoin.

Tähän tarvitaan se perusteellinen muutos. Kaivostoiminnan jälkeisellä maisemalla tarkoitetaan niin näkymää, elämää alueella, ympäristön turvallisuutta kuin alueen uusiokäyttöä ja elinkeinomahdollisuuksia.

Kaivosten toiminnanaikaisista ympäristö- ja terveysvaikutuksista on Suomessa runsaasti kokemusta. Ilma, vesistöt ja luonto muuttuvat ainakin väliaikaisesti, usein lopullisesti. Lakimuutoksin tulee poistaa ongelmia niin paljon, kuin yhteiskunnan kantokyky suinkin kestää. Tai jopa hieman enemmän.

Suomella on nyt ennennäkemätön kansallinen mahdollisuus. Rakentakaamme maailman rikkaimman malmiesiintymän päälle malliyhteiskunta. Sen alueelle perustetaan kaivoksia vain kohtuullinen, patrioottisin perustein määritelty määrä maailman tiukimmilla ympäristökriteereillä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Säästetään jotain myös tulevien sukupolvien käyttöön, sillä meidän runsaatkin malmivaramme ovat rajalliset. Tämä tulee olemaan erinomainen markkinointivaltti tilanteessa, jossa kaikista vastuullisesti tuotetuista arvometalleista on maailmanlaajuinen pula.

Kaivosten yhteisöverotuksen muutos on tietenkin välttämätön ja lienee jo valmiiksi neuvoteltu toimenpide. Verotus ei kuitenkaan ole ratkaisu kaivosten ympäristötuhojen maksamiseen, sillä useimpien monikansallisten yhtiöiden verosuunnittelu on aivan laillista ja taloudellisesti avoimesti perusteltavissa.

Verotusoikeuden osittainen siirtäminen kunnille näyttää saavan kannatusta, mikä tulee luomaan paineita tehdä perustamisratkaisuja ensisijaisesti välittömin taloudellisin perustein.

Se toimiva ympäristöratkaisu on kaivostoiminnan aikana tehtävä, turvaava varojen rahastointi Suomeen. Tämä tehtäisiin kaivoksen sulkemisen jälkeisen ennallistamisen varmistamiseksi. Rahastoitavan määrän tulee perustua joko liikevaihtoon tai mieluummin louhinnan määrään. Vain taloudelliseen tulokseen perustuva velvoite ei takaisi kunnostamisen toteutusta. Vakuusrahastoon tarvittavat summat ovat varsin suuria, ja sääntö aiheuttaa intohimoisen keskustelun kaivostoiminnan mahdollisesta päättymisestä Suomessa.

Mainittu rahastointivelvoite johtaa siihen, että vain asiansa hallitsevat kaivosyhtiöt ovat kiinnostuneita louhinnan aloittamisesta. Tilastothan osoittavat, että niiden osingonjakokyky on valtava. Muutamalla prosentilla osingon kokonaismäärästä pidettäisiin maisemat kunnossa ja jälkipolvillemme taattaisiin elinmahdollisuudet ja myös kaivosteollisuuden jatkuminen Suomessa.

Meille kaikki nyt ja heti -yhteiskunta sopii huonosti Suomenniemelle. Haluamme luonnollisesti, että meidän jälkeemme kymmenennelläkin sukupolvella on käytössään luonnonrikkauksia silloin, kun muualla maapallolla ei enää ole nikkeliä tai tantaalia, mitä irrottaa kivestä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kuka päättää, paljonko kaivoksia ja minkälaisilla ympäristövaikutuksilla on kohtuullista avata Suomessa nyt tai seuraavalla vuosikymmenellä? Toivottavasti me suomalaiset, kansan valitsemien edustajien päätöksillä.

Heikki Kallio

Sakari Alhopuro

Pekka Niemelä