Turku se vain jatkaa raitiotien rakentamisen suunnittelua Varissuolta keskustan kautta satamaan, vaikka viime keväänä TS:n teettämässä kyselyssä hanketta vastusti 62 prosenttia turkulaisista ja kannatti ainoastaan 24 prosenttia.

Raitiotiehanke on huono idea kolmesta syystä. Ensinnäkin se on hävyttömän kallis investointi, johon Turulla ei ole varaa. Toiseksi se on tarpeeton investointi, koska Turulla on jo hyvin toimiva joukkoliikenne. Kolmanneksi raitiotie on savimaalle rakennettaessa asumisviihtyvyyden kannalta todella ongelmallinen.

Raitiotien ensimmäisen vaiheen kustannusvaikutusten arvellaan olevan 300–384 miljoonaa euroa. Tähän päälle tulee todennäköisesti vielä se kuuluisa "Turkulisä", koska Turussa harvemmin pystytään rakentamaan mitään suunnitellun budjetin asettamissa raameissa.

Tarpeettoman investoinnista tekee se, että meillä Turussa on jo nyt erittäin hyvin toimiva Fölin joukkoliikennejärjestelmä. Vuoden 2020 BEST-tutkimuksen mukaan 84 prosenttia Fölin käyttäjistä oli tyytyväisiä joukkoliikenteeseen ja vertailussa Turun seudun joukkoliikenne voitti kaikki muut kyseiseen tutkimukseen osallistuneet eurooppalaiset kaupungit. Föli-järjestelmää on kehitetty viime vuosina paljon. Lähimaksu otettiin meillä käyttöön ensimmäisenä Suomessa, on vesibussit sekä teatteri- ja bussilippu yhdessä ja loistava seudullinen yhteistyö. Turussa ei ole ainuttakaan yli 15 vuotta vanhaa bussia ja sähköbussien määrää on lisätty tuntuvasti. Kaikista Fölin busseista jo 61 on sähköbusseja ja kaikista joukkoliikenteen ajamista kilometreistä kolmannes ajetaan sähköllä.

Turun kannattaisi panostaa jatkossakin Föli-konseptiin ja lopettaa ainoastaan murto-osaa turkulaisista hyödyttävän imagon kohottamiseen tähtäävän raitiotiehankkeen suunnittelu.

Meillä on Turussa paljon palveluita, joiden imagon parantaminen olisi tarpeellista, eikä täysin turha raitiotiehanke ole yksi niistä. Paukut kannattaisi kohdistaa vanhustenhoidon, nuorisopalveluiden ja koulujen kehittämiseen sekä perheiden tukemiseen. Tämä lisäisi kaupungin vetovoimaa paljon enemmän kuin mikään raitiotie.

Ja ihan oikeasti − juuri, kun torin alue saataisiin toriparkki-fiaskon jäljiltä takaisin käyttöön, revittäisiin kaikki uudelleen auki raitiotiehanketta varten? Entäpä jos alueelta löytyy arkeologisia kohteita, mitäs sitten tehdään?

Lisäksi on tämä rakentamiseen ja maaperään liittyvä ongelma. Kiskoilla kulkeva raitiotie aiheuttaa maaperään värähtelyä, jonka voimakkuuteen vaikuttaa olennaisesti maaperää hallitseva maalaji ja Turku on pitkälti savimaata. Hienojakoisissa maalajeissa, esimerkiksi savessa, liikenteestä aiheutuva värähtely on voimakkaampaa ja raitiotieliikenteen aiheuttama tärinä voi ulottua jopa useiden satojen metrien etäisyydelle.

Turkuun kaavaillun pikaraitiotien reitillä on huomattava määrä asutusta, erityisesti kerrostaloja, ja näiden asuntojen etäisyys raitiotiestä ei ole satoja metrejä, vaan paikoittain jopa alle kymmenen metriä. Reitin vieressä olevien asuntojen asumisviihtyvyys ja sitä kautta rahallinen arvo voivat laskea aika merkittävästi, mikäli raitiotie päätetään rakentaa.

Raitiotietä kannattavat puolueet voisivat pohtia, kuinka miellyttäväksi turkulaiset mahtavat kokea sen, kun kiskoilla kulkevan liikenteen värähtely resonoi lähellä oleviin rakennuksiin ja välittyy rakenteita pitkin lattioiden ja seinien tärinänä sekä rungon kautta siirtyvinä ääninä asuntoihin? Entäpä jos raitiotien reitillä täytyy suorittaa huoltotöitä ja tie täytyy sen vuoksi avata? Bussit voi aina laittaa tietöiden ajaksi menemään kiertävää reittiä, ratikkaa ei voi.

Sari Anttila

joukkoliikennelautakunnan jäsen (ps)

Alice Girs

kaupunginvaltuutettu (ps), rakennus- ja lupalautakunnan jäsen