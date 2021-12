Keskuudessamme on ihmisiä, jotka sen lisäksi, että jättävät itse ottamatta tarjotun ilmaisen rokotteen koronaa vastaan, ovat myös ottaneet asiakseen toitottaa kantaansa muille.

Olen itse ollut kampanjoinnin kohteena. On hämmentävää, mitä kaikkea "tietoa" ihmiset saattavat jakaa eteenpäin aivan täytenä totena. Olen saanut jos jonkinlaista kuvakaappausta, kaaviota, linkkiä ja videota, joiden tarkoitus on ollut todistaa, miten vaarallinen koronarokote on.

Mikään ei ole minua vielä vakuuttanut. Näistä "info"-pläjäyksistä on nimittäin helppo melko pienelläkin vaivannäöllä osoittaa suuria asiavirheitä. Se vie pohjan uskottavuudelta.

Viimeisimmässä, jonka tarkoitus oli osoittaa koronarokote täysin tehottomaksi, oli graafinen kaavio ihan päin mäntyä suhteessa lukuihin, joita siinä kerrottiin. Väärennös oli suorastaan tökerö.

Nämä eteenpäin jaettavat älynväläykset ovat mallia "leikkaa ja liimaa". Jos aihe ei olisi niin vakava, tämä menisi ihan viihteestä.

Rakkaat ihmiset, ihan kaikkea, mitä netissä liikkuu, ei kannata uskoa suoralta kädeltä. Kriittinen arviointi ja lähteiden tarkistus olisi hyvä tehdä ennen kuin jakaa tietoa tai "tietoa" eteenpäin.

Rokotettu=toivoton tapaus