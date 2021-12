Suomen hallitus on valinnut ilmavoimien Hornet-hävittäjien seuraajaksi yhdysvaltalaisen F-35-hävittäjän. Tuossa päätöksessä oli harvinainen poliittinen yksimielisyys yli puoluerajojen vastuullisten päättäjien keskuudessa. Hallitus sai valtuudet noiden koneiden hankintaan jo vuosi sitten eduskunnalta, jolloin hankintaa vastusti ainoastaan kaksi kansanedustajaa poliittisen vasemmiston vasemmalta äärilaidalta.

Valintaa edelsi vuosia kestänyt tutkimus- ja selvitystyö, jossa oli mukana Suomen parhaat maanpuolustuksen ja sotilasilmailun asiantuntijat.

Koneita hankitaan tulevina vuosina kuusikymmentäneljä kappaletta, joiden yhteishinta aseineen on noin 10 miljardia euroa. Jokaista suomalaista kohden se tekee noin 1800 euroa.

Se on paljon rahaa, mutta se on meidän jokaisen investointi turvallisuuteen. Se on meidän jokaisen investointi vakauteen ja rauhantilaan Suomessa ja Pohjois-Euroopassa. Näitä taustoja vasten voimme itse kukin asettaa kysymyksen, onko se sittenkään paljon?

Pertti Myller

eläkeläinen

Joensuu