Luimme tyrmistyneinä 29.11. Turun Sanomista uudesta suunnitelmasta rakentaa massiivinen talokompleksi Portsan kaupunginosan laitamille, Topeliuksen koulun lähistölle, Tallimäen puistoalueen kupeeseen. Taloa markkinoidaan ensisijaisesti matkailunähtävyytenä, josta Turun saaristonäkymä avautuisi.

Herääkin siis kysymys, kehitetäänkö Turkua ensisijaisesti matkailijaa vai täällä asuvia ihmisiä ja perheitä varten?

Portsan alue on jo monen vuosikymmenen ajan houkutellut nimenomaan lapsiperheitä inhimillisen kokonsa, pihamaisen ympäristön ja helpon saavutettavuutensa vuoksi.

Merkittävä osa tätä kaikkea on ollut yksi Turun alueen parhaita kouluja, Pakkarinmäellä jo 1900-luvun alusta lähtien sijainnut Topeliuksen koulu. Koulun kunnostuksesta ja remontoinnista on myös pidetty hyvää huolta. Vieressä oleva modernistista arkkitehtuuria edustava Juhana Herttuan koulurakennus on ollut viime vuosina yläkouluna. Lähellä oleva yhtenäiskoulu on ollut suuri valtti alueen lapsiperheille.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Tallimäki yläkouluineen ja lähiliikunta-alueineen muuttui kuitenkin nopeasti, kun yläkoulurakennus suljettiin 2020. Jalkapallokenttänä ja luistinratana toiminut kenttä on saanut väistyä parakkirakennusten tieltä. Yläkoululaiset käyvät vaihtuvissa tiloissa kouluaan ja liikuntatunneista usein puolet kuluu pelkkiin matkoihin eri puolille kaupunkia.

Koko ajan olemme odottaneet, että tämä on väliaikaista: pian yläkoulun korjaus alkaisi ja Tallimäen kenttä vapautuisi liikuntakäyttöön. Nyt esitelläänkin suunnitelma, joka muuttaisi aluetta radikaalisti.

Koko Portsan liepeillä oleva alue on valtavassa muutoksessa, kun alueelle on rakennettu voimakkaasti Kakolaa, Linnakaupunkia ja nyt Kirstinpuistoa.

Tallimäen puistolla on moninainen merkitys alueen ihmisille. Sen urheilukenttä tarjoaa mahdollisuuden harrastaa vuodenajasta riippumatta samalla kun mäenrinteet toimivat talvisin perinteisenä pulkkamäkenä.

Olemme erittäin huolissamme siitä, mitä tälle alueelle tapahtuu lähitulevaisuudessa. Jo nyt parakkikoulutilanteesta johtuen se on suurelta osin käyttämättömänä.

Ihmisten alueita ei voi muuttaa miten tahansa – alueilla on historiaa, kulttuuria, inhimillistä henkeä. Nyt esitelty suunnitelma lähenee suureellisessa näyttävyydessään liki irvokasta. Se ei voisi olla kauempana Portsan alueelle tyypillisestä ihmisenkokoisesta kaupunkikuvasta.

Kuunteleeko Turun kaupunki lainkaan omien asukkaidensa ääntä uusissa kaavoitussuunnitelmissaan?

Kokonaan oma lukunsa on kysymys Juhana Herttuan koulurakennuksen eli tämän hetkisen Topeliuksen yläkoulun purkamisesta. Tällä hetkellä vaikuttaa, että purkaminen esitetään ainoana vaihtoehtona. Mutta onko se todella näin?

Tiedämme hyvin, että vanhojen rakennusten purkamiseen liittyy myös merkittäviä ekologisia ongelmia: kyse on siis myös materiaalisesti järkevistä ja kestävistä ratkaisuista. Vanhan purkaminen ja uuden rakentaminen ei minkään taikaiskun ansiosta ole päästötöntä. Asia on itse asiassa päinvastoin (ks. esimerkiksi HS 14.9.2021 ”Helsingissä on arkkitehtien mielestä menossa purkuvimma, jossa ei ole järkeä”).

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Mikäli koulu puretaan ja jäämme odottamaan uuden Linnakaupungin alueen koulurakennuksen valmistumista vanhan jätepuhdistamon myrkyttämälle maalle (ks. TS 8.12.), tässä kestää vuosikausia. Varovaistenkin arvailujen mukaan vuoteen 2027. Koko tämän ajan lastemme kouluarki jatkuisi parakeissa, väliaikaisissa tiloissa ja samalla alueen ainoa urheilukenttä olisi poissa käytöstä.

Laajemmin olemme huolissamme siitä, mihin suuntaan kaupunkiamme kehitetään. Jo nyt on nähtävissä, kuinka Portsan lähialueen kaikki tyhjä tila täytetään uusilla taloilla ja asunnoilla, rakennukset rakennetaan tiiviisti suoraan kiinni katuihin ja teihin, viheralueiden suunnittelu tai vaikka ihan yksittäiset puut loistavat poissaolollaan.

Ahdas, teknokraattinen ja hätäinen suunnittelu ei salli kaupunkilaisille tilaa hengittää.

Kaupungit ovat ihmisten koteja. Portsan alueen ihmiset eivät kaipaa tänne mittasuhteillaan keikistelevää jättiasumusta. Emme kaipaa kattoterassiravintoloita ja jos taas haluamme nähdä saaristonäkymän, pyöräilemme muutaman kilometrin matkan Ruissaloon.

Haluamme tänne toimivan yläkoulun sekä rakastamamme Tallimäen takaisin pikaisesti.

Maarit Leskelä-Kärki

kulttuurihistorioitsija

Topias Tiheäsalo

muusikko/toimittaja

Laura Naukkarinen

muusikko