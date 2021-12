Turun Sdp:n suhde Kupittaan siirtolapuutarhaan on ollut vuosikymmenien ajan jopa poikkeuksellisen hankala. Kokoomuksen suoranainen inho Kupittaan siirtolapuutarhaa kohtaan on kuitenkin asettanut demarit monesti ratkaisijan paikalle siirtolapuutarhan tulevaisuuden suhteen ja niin on käymässä myös vuoteen 2029 tähtäävän yleiskaavan laadinnan yhteydessä (TS 4.12).

Vaikka pieniä palstoja hoitaneiden turkulaisten joukossa on ollut aina merkittävä määrä demarihenkisesti ajattelevia, niin Kupittaan siirtolapuutarha ei ole kuulunut milloinkaan kaikkien demarivaltuutettujen suosikkeihin. Toki Kupittaan siirtolapuutarhalla on myös ollut puolustajansa Sdp:ssa, kuten edesmennyt kaupunginvaltuutettu Kjell Lundahn.

Kupittaan siirtolapuutarhan ongelmana erityisesti vanhemman polven demaripäättäjien silmissä on ollut sen liian hyvä sijainti. Raadollinen selitys on ollut, että tontin myymällä ja rakentamalla sille kerrostaloja kaupunki saisi tuloja kassaansa. Sosiaalidemokraattisempi näkemys on ollut, että koska kaikille halukkaille ei voida tarjota yhteiskuntamme toimesta moisella sijainnilla siirtolapuutarhapalstaa, niin sitä ei pitäisi tarjota kenellekään ja siksi palstojen tarjontaa on lisättykin merkittävästi muulla Turussa.

Kupittaan yli 80-vuotisen historian aikana uusia siirtolapuutarhoja on Turkuun perustettu kolme. Osa pidempiaikaisista päättäjistä nähneekin, että nyt Kupittaan siirtolapuutarhan purkamisen kohdalla kyse on vain menneiden vuosikymmenien kirjoittamattomien sopimusten loppuunsaattamisesta, sillä Kupittaa on jo monesti pelastettu jatkoajalle sen "viimeisen kerran".

Ongelmaksi tässä ajattelussa muodostuu, että maailma ympärillämme on tänä aikana myös muuttunut merkittävästi. Ei siirtolapuutarhan suojelua ajavien lähtökohtana ole suinkaan niiden muutaman neliön lautamökkien suojelu. Kyse on niistä todetuista luontoarvoista, jotka siirtolapuutarhan tontille on muodostunut yli 80 vuodessa.

Sarkastisesti voisi sanoa, että jos Kupittaan siirtolapuutarha olisi haluttu tuhota, niin se olisi pitänyt tehdä jo menneinä vuosikymmeninä. Joka kerta kuin siirtolapuutarhalle on annettu jatko, ovat myös luontoarvot kirjaimellisesti saaneet kasvaa yhtä kauan. Ei menneinä vuosikymmeninä kukaan juuri pohtinut, että luontoarvoilla voisi joku päivä olla arvo sinällään.

Niin kuitenkin maailma muuttuu ympärillämme ja ennen kaikkea ilmasto muuttuu ympärillämme ja ajaa ohitse ajattelusta, jossa kaupunkien, erityisesti keskusta-alueiden, sisällä olevia viherkeitaita tuhottaisiin.

Ylipäätään apulaispormestari Ville Valkosen (kok) esiintuoma ajatus siitä, että juuri siirtolapuutarhan tontti tarvittaisiin asuinrakentamiselle, on ontuva. Turkuun rakentuu tulevina vuosikymmeninä asuntoja 50 000 asukkaalle, mikäli kaikki jo nykyisin rakenteilla, kaavoitusohjelmissa ja suunnittelussa olevat kohteet lopulta toteutuvat. Mikään kasvuennuste ei tosin tue, ei millään aikavälillä, että näin paljoa uusia asukkaita koskaan tulisi Turkuun.

On perusteetonta väittää, että mitenkään ratkaisevaa Turun kaupungin kehityksen tai edes Kupittaan alueen kehittymisen kannalta olisivat juuri siirtolapuutarhan tontista saatavat maankäyttötulot ja sille vielä mahtuvat 300 lisäasukasta.

Ylipäätään on hankala allekirjoittaa kokoomuslaista ajattelua, jossa kaikelle nähdään hintansa, mutta ei arvoa missään. En usko, että valtaosa turkulaisista tai ainakaan demareista moista ajattelua edustaa, joten siksi on syytä vihdoin tunnustaa myös Kupittaan siirtolapuutarhan arvo, sitoutua sen kehittämiseen kaupunkilaisten virkistysalueena ja ennen kaikkea suojella se lopullisesti.

Ville Lintunen

(sd)