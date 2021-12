Luimme Turun Sanomista 10.12. hämmästyneinä Sininauhan toimitusjohtajan Kimmo Karvosen viestintää.

Haluamme kokemusasiantuntijoina täydentää tiedottamista seuraavasti: Niittykodin ongelmat ovat jatkuneet edelleen kaikkine vakavine lieveilmiöineen. Jäljet on ulkoistettu pelastuslaitokselle, poliisille ja alueen asukkaille ja yrityksille.

On huolestuttavaa, jos toiminnasta vastaavan viestintä poikkeaa oleellisesti siitä, mitä todellisuudessa oikeasti tapahtuu.

Toiminnan rakenne on myös lähtökohtaisesti terveen järjen vastainen. Ongelmilla on vain taipumus kasaantua suuressa asumisyksikössä, mikä on lisäksi sijoitettu keskelle tiivistä pientaloasumista. Tästä on kokemusta muualtakin Suomesta.

Kaiken lisäksi asumisyksikössä ei olla järjestetty riittävää valvontaa, henkilökohtaista apua, hoitoonohjausta, sitoutumista rikoksettomuuteen eikä hoito-ohjelmiin ongelmien kierteessä olevien auttamiseksi.

Näyttää onneksi siltä, että Turun kaupungin päättäjät ovat tekemässä korjaavia toimenpiteitä.

Olemme toiveikkaita, että asunnottomien asuttamisen toimintamalli saadaan oikeille raiteille mahdollisimman pian. Toivomme myös hartaasti, että ongelmakierteessä olevat asukkaat saavat jatkossa riittävän tuen ja hoidon. Jos näin ei tehdä, niin on suuri vaara, että satsaukset valuvat hukkaan.

As Oy Liinahaanrinne, As oy Taalinrivit, Carpe Classis Oy, Turun Hitsauskone Oy, Kähärlän omakotiyhdistys ry, Länsi-Turun asukasyhdistys ry, Mälikkälän omakotiyhdistys ry, Nostokari Oy, Pitkämäen omakotiyhdistys ry, Teräsrautelan omakotiyhdistys ry, Teräsrautelan koulun Vanhempain yhdistys ry, TK-Service Oy, Vätinkulma Oy