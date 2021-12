Kupittaan siirtolapuutarha on Turun kaupungin siirtolapuutarhoista vanhin ja jatkaa jo 1700-luvulla alkanutta alueen aivan erityistä kaupunkipuutarhahistoriaa. Paikka on ajankohtainen ja kiinnostava kaupunkipuutarhaympäristö juuri nyt, kun kaupunkiviljely on noussut osaksi kestävää kehitystä.

Kupittaan siirtolapuutarha täydentää alueen puistomaisuutta ja tuo vahvasti esiin sen historiallista merkitystä. Alue on vanha eikä sen kaltaista kaupunkiviljelyaluetta voi uudelleen perustaa.

Kupittaan siirtolapuutarhassa, osana kansallista kasvigeenivaraohjelmaa, on kartoitettu kasvillisuutta turvaamaan arvokkaiden vanhojen kasvikantojen säilymistä tuleville sukupolville.

Kaupunkiviljelyn lisäksi Kupittaan siirtolapuutarha-alue toimii sosiaalisena yhteisönä ja laajemmin kaupunkilaisten virkistysalueena. Puutarha-alue on avoin ja se on myös yhteydessä Kupittaan puistoon, missä sijaitsevat liikennekaupunki, lintulammikot, Seikkailupuisto, minigolf ja urheilukeskukset. Kokonaisuus muodostaa viihtyisän kävely-ympäristön keskellä kaupunkia ja se on jokaisen saavutettavissa.

Kupittaan siirtolapuutarhan maavuokrasopimus on voimassa vuoden 2025 loppuun. Peltolan siirtolapuutarhayhdistys ry tukee Kupittaan siirtolapuutarha-alueen säilyttämistä kaupunkiviljelyalueena ja maavuokrasopimuksen jatkamista vuodesta 2025 eteenpäin.

Peltolan siirtolapuutarhayhdistys ry:n puolesta

Marja-Leena Knuutinen

puheenjohtaja